Encontrado o jogo mais difícil que existe? Nem 1% dos jogadores conseguiu completá-lo

Após o lançamento da sua versão final, o jogo Escape from Tarkov consolidou-se como um dos títulos mais impiedosos do mercado. Nem 1% dos jogadores conseguiram realmente escapar da cidade russa.

O jogo mais exigente do mercado

Existe uma ironia fascinante no mundo dos videojogos: a dificuldade extrema, muitas vezes, serve como um íman para os jogadores. Contrariamente ao que se poderia esperar, jogos conhecidos pela sua exigência, como Elden Ring ou Hollow Knight, apresentam taxas de conclusão surpreendentemente elevadas.

No entanto, esta tendência encontra o seu maior obstáculo em Escape from Tarkov, um dos shooters mais realistas e bem-sucedidos da atualidade. Desde que a sua versão definitiva foi disponibilizada, a 15 de novembro de 2025, os jogadores passaram a ter acesso a uma linha narrativa principal. Esta campanha permite, finalmente, cumprir o objetivo máximo: abandonar a cidade.

Esta adição foi recebida com entusiasmo pela comunidade após quase uma década de acesso antecipado. Contudo, os dados mostram que a vasta maioria dos utilizadores continua retida na metrópole fictícia mais perigosa do mundo virtual, sem conseguir ver os créditos finais. Nikita Buyanov, o diretor do jogo e fundador da Battlestate Games, partilhou recentemente dados reveladores através das redes sociais.

Segundo o executivo, nos quatro meses seguintes ao lançamento oficial, apenas 33.522 jogadores conseguiram desbloquear um dos quatro finais disponíveis. Embora o número pareça expressivo isoladamente, torna-se diminuto quando contextualizado: o jogo vendeu um milhão de cópias apenas no primeiro mês da versão 1.0.

Os obstáculos para alcançar o final de Escape from Tarkov

Vários fatores explicam por que razão este jogo é a exceção à regra dos jogos difíceis. Sendo uma experiência focada no multijogador, o progresso não depende apenas da habilidade individual, mas também da sorte em evitar batoteiros ou de encontrar adversários em locais específicos para cumprir objetivos.

Além disso, o nível de esforço necessário é colossal; um dos finais exige a acumulação de 500 milhões de rublos, a moeda interna do jogo, o que obriga a dezenas ou centenas de horas de dedicação exclusiva à recolha de recursos.

Enquanto outros estúdios poderiam interpretar estes números como um sinal para facilitar a experiência, a Battlestate Games mantém a sua visão original. Antes do lançamento da versão 1.0, Buyanov já tinha antecipado que poucos veriam o fim da jornada.

O diretor defende que a dureza do jogo é essencial para que as vitórias tenham um significado real. Para os criadores, a essência de Tarkov reside nesta exigência extrema: ou o jogador se adapta ao ambiente hostil, ou acaba por desistir, pois o jogo não facilita o caminho para ninguém.

