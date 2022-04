Já aqui mostrámos por diversas vezes situações em que a tecnologia foi essencial para poupar a vida dos utilizadores. Ainda recentemente revelámos a notícia de que os auscultadores da marca gaming Razer salvaram a vida ao seu dono que foi atingido por uma bala perdida.

E agora aconteceu algo parecido, pois um smartphone terá salvo a vida a um soldado ucraniano, depois que uma bala embateu no equipamento, em vez de atingir o seu dono.

Smartphone salva vida a soldado ucraniano

Há um novo vídeo que foi recentemente divulgado e que se está a tornar popular. Nele, é mostrado um soldado ucraniano que afirma que a sua vida foi salva depois de o seu smartphone ter sido atingido por uma bala perdida.

O vídeo, que foi publicado no YouTube, é bastante curto e tem a duração de apenas 45 segundos. Como podemos ver abaixo, o vídeo mostra o soldado e o smartphone que lhe terá protegido a vida. No equipamento podemos ver restos de uma bala de 7,62 mm e as consequências deste embate, as quais resultaram num buraco feio deixado no telefone.

Veja o vídeo:

Para além do testemunho deixado pelo soldado ucraniano, no vídeo também se podem ouvir sons de tiros e de explosões, fruto da guerra da Rússia contra a Ucrânia, conflito que já dura há quase dois meses e não parece ter um fim à vista.

Até ao momento, ainda não está claro qual a marca e o modelo deste verdadeiro 'telefone salva-vidas'. No entanto, algumas fontes indicam que este parece tratar-se de um equipamento da Samsung.

Felizmente esta foi uma situação que correu bem, mas sabemos que muitas outras não têm o mesmo desfecho. Ainda assim é sempre de salutar quando a tecnologia, para além das funções para as quais foi projetada, também se torna numa peça fundamental para a vida e a saúde dos seus proprietários.