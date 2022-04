A sua carta de condução não estará caducada? Atenção à lei

Se deixar passar o prazo e conduzir com a carta de condução caducada está a cometer uma infração rodoviária. Por outro lado, se deixar passar mais do que 2 anos (e até um limite de 5 anos) sem renovar a carta, terá de realizar um exame especial, composto por prova prática.

Se tem mais de 50 anos, pode ter a carta de condução caducada. De acordo com informações recentes, há 44 mil portugueses nesta situação.

A revalidação da carta de condução pode ser requerida nos seis meses que antecedem o termo de validade do título. O documento deve ser revalidada de acordo com idades indicadas aqui e aqui, para as diferentes categorias de veículos, e independentemente da validade averbada no documento.

A carta de condução é revalidada acordo com a categoria da mesma. Se é condutor de veículos das categorias AM, A1, A2, A, B1, B e BE, Ciclomotores e Tratores Agrícola pode veraqui.

Se é condutor de veículos das categorias C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, bem como das categorias B e BE e exerça a condução de ambulâncias, de veículos de bombeiros, de transporte de doentes, de transporte escolar, de transporte coletivo de crianças ou de automóveis ligeiros de passageiros de aluguer pode ver aqui.

Mais de 44 mil portugueses com a Carta de Condução Caducada

Ao todo, 44.566 condutores portugueses com 50 anos falharam a renovação do título de condução em 2021. Os números foram avançados pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) ao Jornal de Notícias, sendo que circular com a carta de condução caducada incorre numa multa que pode chegar aos 600 euros.

Segundo o diretor do centro de exames da Associação Portuguesa de Escolas de Condução...

As pessoas que se esquecem de renovar aos 50 anos são aquelas que têm uma carta de condução com validade até aos 65 anos. Mas a lei mudou.

A revalidação do documento pode ser feita presencialmente ou Online. Para fazer online deve seguir este nosso tutorial. Caso pretenda presencial, deve ter consigo:

Carta de condução atual;

Documento de identificação que contenha a residência habitual em território nacional (exemplo: cartão de cidadão);

Número de Identificação Fiscal;

Atestado Médico eletrónico

Relativamente ao custo da 2ª via do documento, segundo o IMT, o valor é de €15 para condutores com idade igual ou superior a 70 anos; €30 para os restantes condutores. Se fizer o pedido através dos serviços do IMT Online, beneficia de 10% de desconto.