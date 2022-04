Headphones da Razer terão salvo a vida de homem atingido por uma bala

Apostar em boas tecnologias que sejam resistentes é cada vez mais uma opção dos utilizadores. No entanto, esta escolha quase nunca é motivada por questões de sobrevivência, mas sim pela possibilidade de se ter um bom equipamento que dure por vários anos.

No entanto, recentemente, um homem deu graças a ter uns headphones Razer com uma boa construção. Isto porque, segundo referiu, o equipamento salvou-lhe a vida depois de ter sido atingido por uma bala.

Headphones Razer salvam vida a homem

A Razer é uma marca popular no mercado tecnológico, conhecida sobretudo pelos seus produtos direcionados para o segmento gaming. Mas agora a marca norte-americana está a ser falada por outras questões.

De acordo com as recentes informações, o utilizador do Reddit, designado Enough_Dance_956, partilhou a sua mais recente história em que sobreviveu a uma bala graças aos seus headphones da Razer. Basicamente, a bala, que viria na sua direção, foi bloqueada e desviada pelo equipamento da empresa.

A situação foi partilhada na plataforma há poucos dias, onde o jovem de 18 anos relata que na quarta-feira de manhã (30), uma bala entrou pela janela do seu quarto e atingiu o suporte da cabeça dos seus headphones, em concreto do modelo Razer Kraken, enquanto os estava a usar. Mas com o impacto no acessório, a bala foi desviada em direção à parede e caiu na cama do sujeito.

O sucedido passou-se na Califórnia, EUA, e tudo indica ter-se tratado de uma bala perdida que não deveria ter tomado aquela direção.

Nas imagens que o utilizador partilhou, podemos ver várias partes que ilustram a sua situação, desde a janela partida, à marca da bala na parede, o impacto que deixou nos headphones e também a bala caída na cama.

Ao embater nos headphones Razer, a bala perfurou a parte macia e almofadada dos mesmos, sendo depois desviada pelo material de metal interno. Portanto, neste caso, pode-se assumir que o equipamento da marca gaming salvou a vida, ou pelo menos evitou uma situação complicada, ao seu dono.