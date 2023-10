Com uma posição cada vez mais forte no mercado do áudio, a Huawei tem apresentado propostas cada vez melhores e os novos Freebuds Pro 3 são a prova disso mesmo. Estes novos earbuds querem dar ao utilizador a melhor qualidade de som, seguindo um modelo com provas dadas. Vamos assim conhecer os novos Huawei Freebuds Pro 3.

A Huawei já marca uma posição única no campo do áudio premium. Os seus dispositivos, seja em que categoria for, garantem ao utilizador o acesso ao que de melhor existe no mercado. Isso reverte-se depois na melhor qualidade de som quer seja a ouvir música, quer seja durante as chamadas.

Uma oferta de som premium

Com uma receita de sucesso na sua gama Pro dos Freebuds, a Huawei segue com o novo modelo numa estética que todos já conhecem. Ainda assim, consegue dar melhorias subtis, que depois se refletem na utilização e até na qualidade de som oferecida.

Algo que se destaca de imediato é mesmo a caixa destes earbuds. Está mais pequena e com um peso menor, sempre sem sacrificar a portabilidade ou a capacidade de bateria que oferece. Esta é também mais resistente, com todas as partes móveis escondidas.

Um design útil e prático

Além disso, e para elevar ainda mais os controlos dos Huawei Freebuds Pro 3, a marca fez uma mudança importante. Estes contam agora com uma nova zona de controlo tátil, permitindo uma melhor gestão das funções, que deixam de se limitar ao toque e podem ser usadas passando o dedo na nova zona tátil.

Como é normal neste tipo de earbuds, o cancelamento de ruído é importante. A Huawei volta a elevar o que já tinha num patamar muito alto e o seu ANC 3.0 garante que esta foi melhorada em 50%. Assim, e com recurso aos 3 microfones e à IA, estes ruídos são detetados e cancelados eficientemente.

Nesta área há ainda a destacar mais alguns cenários. Falamos do cancelamento do ruído causado pelo evento, que foi aumentado em 80%, garantindo que este elemento não atrapalhará ou causará limitações no que ouvimos enquanto usamos os Huawei Freebuds Pro 3 no dia a dia.

Também nas chamadas há uma melhoria clara no que os earbuds oferecem aos utilizadores. Há uma maior filtragem do ruído, o que se traduz em chamadas com voz mais clara e perfeita. A utilização de um microfone de captação de voz por condução óssea complementa os restantes 3 que captam o som do utilizador.

Bateria que acompanha no dia a dia

Algo que é essencial neste tipo de dispositivo é uma gestão eficiente de energia e uma capacidade de carregamento rápida. Assim, e segundo a Huawei, os Huawei Freebuds Pro 3 garantem 31 horas com vários carregamentos e com um carregamento único pode utilizá-lo até 6,5 horas.

Uma aposta importante da Huawei é mesmo a possibilidade de usar os seus dispositivos sem depender de marcas ou sistemas operativos. Assim, e como muitas mais propostas da marca, os Huawei Freebuds Pro 3 podem ser usados tanto em Android como em iOS.

Também é possível ter o controlo total das funcionalidades na app AI Life. Esta permite fazer uma configuração detalhada e pormenorizada de todos os elementos de áudio destes earbuds. Além disso, é também o ponto para atualização de software, onde, com frequência, surgem novidades e novas funcionalidades.

No que toca às funcionalidades, os Huawei Freebuds Pro 3 trazem alguns pormenores importantes. Assim, falamos, por exemplo, da facilidade de emparelhamento. Bastará abrir a caixa numa primeira utilização e estes ligam-se de imediato ao smartphone.

Huawei aposta em torná-los universais

Outro exemplo é a possibilidade de serem usados em simultâneo com ligações a vários dispositivos. Podemos estar com os earbuds ligados ao tablet e a ver um filme e, assim que necessário, estes mudam para o smartphone para atendermos uma chamada ou para termos uma conversa no WhatsApp.

Com uma construção sólida, os Huawei Freebuds Pro 3 foram concebidos para resistir, através da sua IP54 contra poeiras e salpicos. Seguem a mesma linha conhecida e com provas dadas dos modelos anteriores, mas elevam ainda mais a qualidade de áudio que oferecem aos utilizadores.

Os Huawei Freebuds Pro 3 estão disponíveis na loja online da Huawei por 199,99 €. Este valor deixa esta proposta bem abaixo da concorrência direta, oferecendo o mesmo. Não se limitam ao já muito visto branco e têm ainda mais 2 cores: cinzento geada e verde azulado.

Huawei Freebuds Pro 3: Galeria de imagem