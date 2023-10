E Porque Hoje é Sexta

Uma gaja, feia que dói, com uma camisola de alças entra num bar.

Ela levanta o braço, revelando a imensidão de pêlos no sovaco, aponta para toda a gente e pergunta:

– Qual é o homem que vai pagar uma bebida aqui à senhora?

O bar transforma-se num autêntico silêncio, enquanto toda a gente a tenta ignorar. No fim do bar, um bêbado magrinho bate a mão no balcão e diz:

– Empregado, eu quero pagar uma bebida à bailarina.

O empregado pousa-lhe a bebida na mesa e ela começa a beber.

Quando acabou, virou-se novamente para todos, mais uma vez revelando os seus pêlos debaixo do braço:

– Qual é o homem que vai pagar uma bebida aqui à senhora?

Mais uma vez o bêbado bate com a mão na mesa e diz:

– Empregado, eu quero pagar mais uma bebida à bailarina.

Depois de servir a mulher o empregado aproxima-se do bêbado e pergunta-lhe:

– É consigo se quer pagar bebidas à senhora, mas porque é que insiste em chamar-lhe bailarina?

Vira-se o bêbado:

– Amigo, para mim, qualquer mulher que consiga levantar a perna tão alto tem que ser uma bailarina!