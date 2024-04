E Porque Hoje é Sexta

Um rapaz, com uma pasta e muito bem vestido, entra numa "lujinha" de "marroinarias" e começa a avaliar tudo. Pega num produto, olha com desdém e devolve à prateleira. Faz o mesmo com outro... passa o dedo no balcão, cheio de poeira e desaprova mais ainda:

- Tchh.. Tchh... Tchh...

Nada satisfeito com o que havia visto na loja entulhada de tralha, o rapaz sai, quando é abordado pelo Salim, que estava a acompanhar a cena:

- Não "estar" satisfeito com nada, hein?! - diz o dono irritado. - Mercadoria de Salim é barata... loja é apertada? Fica sabendo, mocinho, que é com a "lujinha" que Salim tem quintinha no douro, casa no Algarve, apartamento em Lisboa, carro alemão... E o senhor, aí todo bem vestidinho pensa que é quem?

- Eu? - responde o rapaz com um sorriso maroto - Sou António Andrade, fiscal das finanças. E o senhor?

- "Brazer", sou Salim Maluf, o maior mentiroso de Marrocos!!!