E Porque Hoje é Sexta

Um amigo apanha outro no WC a urinar sentado na sanita:

- Mas o que é isto, os homens mijam de pé! O que é que te aconteceu?

- Olha, na 2.ª feira passada saí com uma loira, 1,80 m de altura, seios fartos, um corpo inacreditável, e na hora H isto não levantou!

- Na 3.ª saí com uma morena, 20 anos, corpo firme, carinha laroca, e na hora H isto não levantou!

- Na 4.ª fui com uma ruiva, e isto não levantou!

- Na 5.ª com uma cota enxuta, tudo em baixo...

O amigo, indignado, pergunta-lhe:

- Epá, tudo bem, acontece a qualquer um, mas porquê mijar sentado?

- Então tu achas que depois disto tudo, eu ainda vou dar a mão a este TRAIDOR??!!