Pré-encomendas dos Apple Vision Pro abrem hoje em mais cinco países

Já não deverá faltar muito tempo para os Apple Vision Pro chegarem a Portugal. Contudo, o nosso país ainda não está no leque dos 5 que a partir de hoje já podem fazer as pré-encomendas.

Para quando a vez de Portugal?

Apesar do sucesso do início do lançamento e de um arrefecimento da procura logo de seguida, a Apple continua a vender e a gerir os países onde os Apple Vision Pro irão estar disponíveis para venda. Depois de terem saído das fronteiras americanas, chegando aos clientes da China, Hong Kong, Japão e Singapura, agora é a vez de mais clientes e já há alguns no coração da Europa.

Os clientes da Austrália, Canadá, França, Alemanha e Reino Unido poderão efetuar a pré-encomenda do computador espacial ainda hoje e recebê-lo dentro de quinze dias ...

Apple fez o anúncio da disponibilidade no início deste mês

A Apple deu a saber que as vendas estão a ser ligeiramente escalonadas, sendo a China, o Japão e Singapura os primeiros da fila - e a Austrália, o Canadá, a França, a Alemanha e o Reino Unido logo a seguir.

Para a China, o Japão e Singapura, as pré-encomendas abriram a 14 de junho e foram colocadas à venda hoje.

Para a Austrália, o Canadá, a França, a Alemanha e o Reino Unido, as pré-encomendas abrem hoje e estarão disponíveis a partir de 12 de julho.

Pela internet já circulam fotos de vídeos de utilizadores na China, Japão e Singapura a experimentar e a comprar os Apple Vision Pro. Falta agora a Apple disponibilizar também em Portugal.