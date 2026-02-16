Apple: adoção lenta do iOS 26 está a atrasar o CarPlay nos Tesla

Sabe-se que a Tesla estará a querer adotar o CarPlay nos seus carros. Esta ideia não é nova, mas parece demorar demasiado a tomar forma. As dúvidas acumularam-se, mas agora parece saber-se a razão para o atraso. Segundo o avançado, a adoção lenta do iOS 26 nos dispositivos da Apple atrasa o CarPlay nos Tesla.

iOS 26 está a atrasar o CarPlay nos Tesla

De acordo com detalhes partilhados por Mark Gurman, da Bloomberg, o CarPlay continua nos planos para os veículos da Tesla. O sistema funcionará numa janela separada na interface do software da Tesla. No entanto, o principal problema seria a incompatibilidade entre o Apple Maps e o software de mapas da própria Tesla, utilizado para a condução autónoma.

Ter ambos os mapas abertos lado a lado enquanto o veículo está em modo de condução autónoma poderia confundir os condutores, mostrando direções diferentes. Para resolver esta confusão, a Tesla solicitou à Apple que fizesse algumas alterações na aplicação Mapas. A Apple concordou e lançou uma atualização específica que afetava a navegação do CarPlay com a atualização do iOS 26.

Contudo, segundo a Tesla, a velocidade com que esta correção chegou aos utilizadores foi insuficiente. No final de 2025, o baixo número de iPhones com a atualização iOS 26 levou a Tesla a abandonar os seus planos de suportar o CarPlay no final do ano. A empresa decidiu que não existiam modelos de iPhone suficientes no mercado para justificar esta grande mudança.

Adoção lenta estraga os planos da Apple

Os dados da App Store da Apple, divulgados recentemente, complicam ainda mais a situação. Conforme os dados, 74% dos iPhones lançados nos últimos quatro anos utilizam o iOS 26, apenas 2% abaixo da taxa de adoção do iOS 18 durante o mesmo período. No entanto, a correção específica do mapa que a Tesla esperava não está incluída na versão base do iOS 26, mas sim numa atualização intermédia posterior.

Como os dados gerais da Apple não refletem com precisão quantas pessoas instalaram esta atualização intermédia, a Tesla optou por esperar. Atualmente, não existe uma data definida para o lançamento completo do suporte CarPlay por parte da Tesla.

A fabricante automóvel parece estar a adiar o recurso até ter a certeza de que a atualização necessária se disseminou suficientemente no ecossistema do iPhone. Após um processo que já se revelou bastante lento, ainda vai demorar um pouco mais de tempo até que os condutores da Tesla possam usufruir do CarPlay.