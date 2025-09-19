Modo escuro do iOS 26 causa náuseas em alguns utilizadores

Com o iOS 26, a Apple aposta no efeito Liquid Glass como uma das novidades para os ícones no modo escuro. Esta opção estética parece funcionar, mas há agora problemas reportados. Alguns utilizadores estão a queixar-se de tonturas, náuseas e ilusões óticas irritantes.

Utilizadores queixam-se do Liquid Glass do iOS 26

O novo design do Liquid Glass, introduzido no iOS 26, confere aos ícones das aplicações uma sensação de profundidade e reflexo. Esta estética procura modernizar a interface, mas está longe de ser universalmente popular. Vários utilizadores relatam desconforto visual, especialmente no modo escuro, que faz com que os ícones pareçam tortos.

A Apple aplica um reflexo de luz no canto superior esquerdo dos ícones do iOS 26. Em teoria, o efeito acrescenta profundidade e acompanha os movimentos do telefone graças aos sensores integrados. Mas, na prática, em determinadas posições, o reflexo cria uma ilusão de ótica.

O ícone parece inclinado, como se não estivesse corretamente alinhado. Nas capturas de ecrã, o efeito é ainda mais pronunciado, dando a impressão de uma interface instável. Vários relatos publicados no Reddit mencionam mesmo sensações de tonturas, náuseas e desorientação ao utilizar o iPhone nestas condições.

Ícone causam náuseas em alguns utilizadores

A experiência varia consoante a iluminação e o modo de poupança de energia ativado, mas o desconforto parece ser suficientemente generalizado para gerar debates acalorados entre os utilizadores de iOS e Android. Para alguns, esta escolha de design passa completamente despercebida, especialmente quando o efeito se move em tempo real com a inclinação do dispositivo.

Mas, para outros, a Apple deveria ter previsto o risco de desconforto, mesmo que isso significasse permitir que a opção fosse desativada. O efeito Liquid Glass divide, portanto, a comunidade, com alguns a desejarem que a Google nunca imite esta abordagem no Android.

Esta controvérsia soma-se a uma rivalidade de longa data entre os dois ecossistemas. Os utilizadores do Android, muitas vezes rápidos a ironizar a imperfeição do iOS, veem nele mais um contraexemplo de inovação a seguir. Do lado da Apple, o debate centra-se sobretudo no equilíbrio entre estética e facilidade de utilização, uma prioridade para milhões de utilizadores que acabaram de atualizar para o iOS 26.