Estudo reforça eficácia do Apple Watch na deteção da fibrilhação auricular

Vivemos numa época em que os dispositivos vestíveis são já uma ajuda muito para além de simplesmente contar o tempo. A saúde assumiu um papel central nestes gadgets e a ciência mostra que são auxiliares eficazes e fiáveis no que toca à monitorização cardíaca. Um novo estudo vem reforçar a importância do Apple Watch na deteção da fibrilhação auricular.

Um estudo clínico revela que o Apple Watch identifica um número significativamente superior de casos de fibrilhação auricular quando comparado com os métodos de controlo tradicionais.

Uma nova investigação científica sugere que o Apple Watch pode ter um papel muito mais relevante na deteção precoce desta arritmia cardíaca.

Em contexto real, o acompanhamento através de smartwatch permitiu identificar muitos mais casos, incluindo pessoas que desconheciam completamente ter um problema cardíaco.

Monitorização contínua faz a diferença

A Apple introduziu a aplicação ECG e as notificações de ritmo cardíaco irregular com o Apple Watch Series 4 em 2018. Desde então, multiplicaram-se os relatos de utilizadores que atribuem ao relógio a deteção de situações potencialmente graves. Este novo estudo vem agora reforçar esses testemunhos com dados clínicos sólidos.

A investigação foi conduzida pelo Amsterdam UMC ao longo de seis meses e envolveu 437 pessoas com mais de 65 anos e elevado risco de AVC.

Resultados do estudo

Dos participantes, 219 receberam um Apple Watch, usado em média cerca de 12 horas por dia. Os restantes 218 seguiram um percurso de cuidados padrão.

No final do estudo, os resultados foram claros.

foram diagnosticadas 21 pessoas, sendo que 57% não apresentava quaisquer sintomas. No grupo com assistência standard foram diagnosticadas apenas 5 pessoas e todas apresentavam sintomas evidentes.

Estes dados mostram que o Apple Watch consegue identificar casos de fibrilhação auricular que, muito provavelmente, passariam despercebidos.

Muitos dos diagnosticados através do smartwatch não teriam procurado avaliação médica por ausência de sintomas.

Impacto na prevenção do AVC

A fibrilhação auricular é frequentemente intermitente e assintomática, o que limita a eficácia de exames pontuais e de curta duração. Neste cenário, a monitorização contínua proporcionada pelo Apple Watch assume um papel central.

Segundo Michiel Winter, cardiologista do Amsterdam UMC, o uso de smartwatches com sensores PPG e ECG ajuda os médicos a diagnosticar pessoas que não sabem que têm uma arritmia, acelerando o processo clínico.

Os resultados apontam ainda para uma possível redução do risco de AVC, com benefícios para os doentes e para o sistema de saúde, uma vez que a diminuição de custos poderá compensar o investimento inicial no dispositivo.

