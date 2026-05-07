Apple prometeu uma Siri revolucionária, mas a mentira vai custar-lhe 250 milhões de dólares

A Apple chegou a um acordo de 250 milhões de dólares num processo coletivo nos Estados Unidos da América (EUA) por ter publicitado funcionalidades de Inteligência Artificial (IA) da Siri que, afinal, ainda não existiam quando o iPhone 16 foi lançado para o mercado.

Quando a Apple apresentou o iPhone 16, em 2024, prometeu uma revolução na sua assistente virtual Siri através das novas funcionalidades de Apple Intelligence.

A campanha de marketing foi intensa, posicionando o novo iPhone como o smartphone da nova era da IA. Contudo, duas das funcionalidades mais destacadas simplesmente não estavam disponíveis no momento da venda.

Muitos consumidores adquiriram os dispositivos precisamente por causa dessas promessas e, após a compra, descobriram que teriam de aguardar por funcionalidades que haviam sido determinantes na sua decisão.

O processo foi apresentado no tribunal federal de São Francisco, em nome de consumidores norte-americanos, alegando que a Apple enganou compradores com uma campanha de marketing que promovia funcionalidades inexistentes.

Quem recebe e quanto?

O acordo cobre cerca de 37 milhões de dispositivos vendidos nos EUA entre 10 de junho de 2024 e 29 de março de 2025. A lista inclui todos os modelos iPhone 16, bem como o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max, os primeiros dispositivos anunciados com suporte a Apple Intelligence.

Cada proprietário elegível tem direito a receber, no mínimo, 25 dólares por dispositivo, valor que pode subir até 95 dólares, dependendo do número total de pedidos recebidos e de outros fatores.

Os utilizadores serão notificados por e-mail ou correio com instruções para submeter o pedido num site dedicado ao acordo. Se confirmado pelo tribunal, será um dos maiores acordos judiciais de sempre a envolver a Apple.

A corrida que a Apple ainda não ganhou

Em comunicado, citado pela Associated Press, a empresa afirmou ter "chegado a um acordo para resolver reclamações relacionadas com a disponibilidade de duas funcionalidades adicionais", acrescentando que resolveu o assunto para se manter focada em "entregar os produtos e serviços mais inovadores".

A Apple destaca ainda que, desde o lançamento do Apple Intelligence, já introduziu dezenas de funcionalidades, como o Visual Intelligence e as Live Translations.

Este processo expõe uma fragilidade real da Apple numa das batalhas tecnológicas mais importantes da atualidade. Mais de um ano depois do lançamento do iPhone 16, a renovação profunda da Siri continua a ser uma promessa, enquanto a Google e a Samsung já foram lançando as suas próprias soluções de IA nos respetivos dispositivos.