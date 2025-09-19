PplWare Mobile

Utilizador deu 100 dólares ao ChatGPT e deixou-o negociar ações. Eis como está a correr…

· Inteligência Artificial 5 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. Eu says:
    19 de Setembro de 2025 às 10:49

    Tras essa noticia novamente daqui a um ano para ver como terminou…

    Responder
  2. Manuel da Rocha says:
    19 de Setembro de 2025 às 10:52

    Atenção aos pormenores: A IA só recebe dados de 5 sites, que o utilizador, lhes fornece 18 vezes, por dia.
    No original, fizeram isso, dando acesso a 80000000 de sites, de analistas, redes sociais e empresas cambiais, a IA perdeu tudo em 12 horas.

    Responder
  3. orelhas says:
    19 de Setembro de 2025 às 10:56

    porque não colocam a informação mais atualizada? ele já vai em perdas de 38%

    Responder
  4. Samagaio Vergas says:
    19 de Setembro de 2025 às 11:12

    AHAHAH!!! Com pápas e bolos…

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

As funcionalidades de IA nos dispositivos deveriam ser opcionais?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube