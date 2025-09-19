Utilizador deu 100 dólares ao ChatGPT e deixou-o negociar ações. Eis como está a correr…
Repletos de estatísticas e com o histórico do mercado mais do que consolidado, os chatbots poderiam ser excelentes traders, certo? Bem, a pensar nesta possibilidade, um utilizador do Reddit deu 100 dólares ao ChatGPT e deixou-o negociar ações, numa experiência prevista para meio ano.
Numa publicação no r/Dataisbeautiful, um utilizador curioso descreveu a ideia como uma experiência de seis meses, por via da qual quer compreender como um modelo de linguagem se sai na escolha de ações pequenas e pouco conhecidas.
Com um orçamento de apenas 100 dólares, o GPT-4o, um dos modelos mais avançados da OpenAI, conseguiu que a sua carteira de ações valorizasse quase 24% nas primeiras quatro semanas da experiência, que durará seis meses.
Apesar de este crescimento representar apenas 25 dólares, a valorização foi muito superior ao de dois índices de pequenas empresas cotadas, Russell 2000 e XBI, que subiram apenas cerca de 3,9% e 3,5%, respetivamente.
Para comparação, o S&P 500 subiu menos de 3% no mesmo período.
Conforme explica numa página do GitHub onde está a documentar a experiência, o utilizador, de nome Nathan Smith, decidiu testar a Inteligência Artificial (IA), após ver anúncios enganosos que afirmavam que a tecnologia poderia escolher ações subvalorizadas e fazer os investidores ganharem muito dinheiro.
Era óbvio que tentava fazer-me subscrever algum lixo, então apenas revirei os olhos [e] comecei a pensar: "Quão bem isso realmente funcionaria?"
Aparentemente, está a funcionar muito bem, mas carece de intervenção humana: todos os dias, Smith fornece ao ChatGPT dados de negociação sobre a sua carteira de ações e tem implementadas, também, regras rígidas de stop-loss, que exigem que um trader — neste caso, o ChatGPT — venda imediatamente quando uma ação atinge um determinado preço.
Apesar de o ChatGPT ainda não conseguir gerir o dinheiro sem orientação, conforme procurava perceber a experiência de Smith, é curioso ver o que uma IA pode fazer com "meia dúzia" de dólares e algumas orientações humanas. Além disso, a experiência ainda tem alguns meses pela frente.
Tras essa noticia novamente daqui a um ano para ver como terminou…
Atenção aos pormenores: A IA só recebe dados de 5 sites, que o utilizador, lhes fornece 18 vezes, por dia.
No original, fizeram isso, dando acesso a 80000000 de sites, de analistas, redes sociais e empresas cambiais, a IA perdeu tudo em 12 horas.
porque não colocam a informação mais atualizada? ele já vai em perdas de 38%
+1
AHAHAH!!! Com pápas e bolos…