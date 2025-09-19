Utilizador deu 100 dólares ao ChatGPT e deixou-o negociar ações. Eis como está a correr…

Repletos de estatísticas e com o histórico do mercado mais do que consolidado, os chatbots poderiam ser excelentes traders, certo? Bem, a pensar nesta possibilidade, um utilizador do Reddit deu 100 dólares ao ChatGPT e deixou-o negociar ações, numa experiência prevista para meio ano.

Numa publicação no r/Dataisbeautiful, um utilizador curioso descreveu a ideia como uma experiência de seis meses, por via da qual quer compreender como um modelo de linguagem se sai na escolha de ações pequenas e pouco conhecidas.

Com um orçamento de apenas 100 dólares, o GPT-4o, um dos modelos mais avançados da OpenAI, conseguiu que a sua carteira de ações valorizasse quase 24% nas primeiras quatro semanas da experiência, que durará seis meses.

Apesar de este crescimento representar apenas 25 dólares, a valorização foi muito superior ao de dois índices de pequenas empresas cotadas, Russell 2000 e XBI, que subiram apenas cerca de 3,9% e 3,5%, respetivamente.

Para comparação, o S&P 500 subiu menos de 3% no mesmo período.

Conforme explica numa página do GitHub onde está a documentar a experiência, o utilizador, de nome Nathan Smith, decidiu testar a Inteligência Artificial (IA), após ver anúncios enganosos que afirmavam que a tecnologia poderia escolher ações subvalorizadas e fazer os investidores ganharem muito dinheiro.

Era óbvio que tentava fazer-me subscrever algum lixo, então apenas revirei os olhos [e] comecei a pensar: "Quão bem isso realmente funcionaria?"

Aparentemente, está a funcionar muito bem, mas carece de intervenção humana: todos os dias, Smith fornece ao ChatGPT dados de negociação sobre a sua carteira de ações e tem implementadas, também, regras rígidas de stop-loss, que exigem que um trader — neste caso, o ChatGPT — venda imediatamente quando uma ação atinge um determinado preço.

Apesar de o ChatGPT ainda não conseguir gerir o dinheiro sem orientação, conforme procurava perceber a experiência de Smith, é curioso ver o que uma IA pode fazer com "meia dúzia" de dólares e algumas orientações humanas. Além disso, a experiência ainda tem alguns meses pela frente.