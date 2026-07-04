iPhone Air 2 surge em vídeo conceptual impressionante. Será mesmo assim ultrafino?

À medida que se aproxima a apresentação dos próximos produtos da Apple, multiplicam-se as fugas de informação. Como é habitual, leakers conhecidos, entre eles Jon Prosser, recorrem aos detalhes que dizem obter junto de fontes ligadas à empresa para criar renders que antecipam o aspeto dos novos equipamentos. Desta vez, o destaque vai para o futuro iPhone Air 2.

O Air 2 está fantástico, mas será verdade?

Apesar do elevado nível de detalhe, importa recordar que se trata apenas de uma reconstrução baseada em informações que Jon Prosser afirma ter obtido junto de fontes ligadas à Apple.

Como acontece habitualmente, a empresa de Cupertino não confirmou qualquer um destes detalhes. Ainda assim, Prosser continua a ser um dos leakers mais acompanhados do universo Apple e encontra-se atualmente envolvido num processo judicial movido pela empresa, relacionado com alegadas fugas de informação sobre o iOS 26, no âmbito do qual a Apple procura esclarecer a origem dessas divulgações. Onde há fumo...

Um design praticamente igual, mas com uma mudança importante

Segundo o vídeo, o iPhone Air 2 manterá a filosofia do modelo atual: um equipamento extremamente fino, com linhas minimalistas e um módulo fotográfico horizontal.

A maior novidade estará precisamente na traseira. Em vez de apenas uma câmara, como acontece no primeiro iPhone Air, o novo modelo deverá integrar duas câmaras, respondendo a uma das maiores críticas apontadas ao equipamento original.

De resto, o design mantém-se muito semelhante:

Corpo ultrafino;

Molduras reduzidas;

Barra horizontal para as câmaras;

Construção premium em alumínio.

A autonomia também deverá melhorar

Além do novo sistema fotográfico, Jon Prosser refere que a Apple terá conseguido aumentar a capacidade da bateria sem comprometer a espessura do equipamento.

As melhorias deverão resultar de uma reorganização interna dos componentes e da utilização de tecnologias mais eficientes, permitindo oferecer uma autonomia superior à da primeira geração.

Apple não deverá abandonar a gama Air

Durante os últimos meses surgiram rumores contraditórios sobre o futuro desta família de smartphones. Alguns analistas chegaram mesmo a sugerir que as vendas do primeiro iPhone Air tinham ficado abaixo das expectativas.

Contudo, os mais recentes rumores apontam precisamente no sentido contrário. A Apple continuará a apostar nesta gama e o iPhone Air 2 deverá chegar com melhorias suficientes para corrigir as principais limitações da primeira geração, sobretudo na fotografia e na autonomia.

Quando poderá ser apresentado?

Jon Prosser não revela uma data definitiva, mas as previsões mais recentes continuam divididas. Algumas fontes apontam para uma apresentação em setembro de 2026, juntamente com a restante família iPhone 18, enquanto outras indicam que o lançamento poderá ser adiado para a primavera de 2027, integrado na renovação dos modelos não Pro.

Até existir confirmação oficial da Apple, ambas as hipóteses permanecem em aberto.

Vale a pena acreditar? Bom, como referimos, Jon Prosser tem um historial misto quando se trata de previsões sobre produtos da Apple. Ao longo dos anos antecipou corretamente vários equipamentos, incluindo o design dos AirTag e algumas funcionalidades de diferentes iPhone e iPad, mas também falhou em diversas previsões.

Por isso, embora os renders apresentados sejam visualmente muito convincentes, devem ser encarados como uma representação baseada em rumores e não como o design definitivo do futuro iPhone Air 2.