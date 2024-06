Esta ferramenta da Microsoft transforma o trabalho em equipa. Veja se já conhece!

Organizar equipas e coordenar trabalhos não é uma tarefa fácil. Por isso, pelo mercado, há uma série de ferramentas que se dedicam à produtividade e à resolução dos vários desafios que essa gestão implica. Uma das alternativas é assinada pela Microsoft, integrando o seu pacote de softwares 365.

O mercado tem várias ferramentas de produtividade que facilitam o trabalho de equipas, sejam elas grandes ou pequenas. Desde o fluxo de trabalho, ao acompanhamento de processos, passando pela distribuição das tarefas pelos vários elementos, existe software muito completo, que permite uma organização visualmente clara.

Apesar da oferta ser variada, a verdade é que há plataformas demasiadamente complexas ou, por outro lado, pouco personalizáveis, tornando a organização mais restrita e dificultando a efetiva colaboração.

Conheça a ferramenta Loop da Microsoft

Ora, a par do Notion, existe outra alternativa, muito semelhante, assinada pela Microsoft. Esta integra, inclusivamente, o seu pacote de software Microsoft 365, facilitando ainda mais a gestão.

De nome Loop, é, de forma simplificada, um espaço de colaboração online que oferece uma variedade de recursos para ajudar os utilizadores a reunir, organizar e criar notas, ideias e projetos. Este tipo de ferramenta é ainda mais pertinente, considerando a força que o trabalho remoto tem conseguido reunir.

Por ser parte da oferta da Microsoft, a integração com os restantes softwares é facilitada, permitindo uma sincronização otimizada, em tempo real.

A Loop permite criar páginas de raiz, sendo possível personalizar totalmente a visualização, dependendo do objetivo. Além disso, permite criar grupos de trabalho e partilhar cada um deles com as pessoas que os integram, fomentando a colaboração. Desta forma, fica tudo muito claro para todos os envolvidos.

Sendo uma ferramenta da Microsoft, conta, ainda, com uma integração natural do Copilot, a Inteligência Artificial da empresa, que, à semelhança do que oferece noutros contextos, fornece dicas, responde a questões, auxilia a esquematizar ideias e conceitos, entre outras coisas.

Conforme se lê no site oficial da aplicação, "o utilizador pode comunicar assincronamente, colaborar, e estar contactável, onde quiser, apesar das diferenças de horário, das deslocações, e dos métodos de trabalho".

Agora, diga-nos: utiliza ou está a pensar utilizar esta ferramenta?