Outra vez… Facebook e Instagram enfrentam problemas

O Facebook e o Instagram estão a registar problemas de funcionamento esta terça-feira, com milhares de utilizadores a relatarem dificuldades no acesso às plataformas da Meta.

Segundo os dados partilhados por serviços de monitorização como o Downdetector, os problemas afetam sobretudo o carregamento de conteúdos, a autenticação de contas e algumas funcionalidades das aplicações móveis.

As queixas começaram a aumentar ao longo do dia, com relatos provenientes de vários países.

Problemas voltam a afetar os serviços da Meta

As falhas surgem poucos dias depois de uma interrupção de grande dimensão que afetou o Facebook, Instagram, Messenger e outros serviços da Meta.

Na altura, mais de 100 mil utilizadores reportaram problemas de acesso às plataformas, tendo a empresa confirmado a existência da falha e trabalhado na sua resolução.

Desta vez, muitos utilizadores referem que as aplicações deixam de carregar corretamente conteúdos, notificações ou comentários. Em alguns casos, as sessões terminam inesperadamente ou surgem mensagens de erro ao tentar utilizar determinadas funcionalidades.

Meta ainda não explicou a origem

Até ao momento, a Meta não divulgou uma explicação detalhada para os problemas mais recentes. Em situações semelhantes, a empresa tem atribuído as interrupções a falhas técnicas internas relacionadas com a infraestrutura dos seus serviços.

Apesar dos relatos continuarem a surgir, tudo indica que os problemas estão a afetar apenas parte dos utilizadores e não representam uma interrupção total das plataformas.

Utilizadores recorrem a outras redes para confirmar falhas

Como acontece habitualmente nestas situações, muitos utilizadores recorreram a outras redes sociais para confirmar se os problemas eram generalizados.

Os relatos multiplicaram-se rapidamente, especialmente entre quem utiliza o Facebook e o Instagram para comunicação pessoal ou atividades profissionais.