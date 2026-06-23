China cria IA que deteta furacões espaciais, um problema enorme nas comunicações
Uma equipa de investigadores liderada pela China desenvolveu um sistema de inteligência artificial (IA) capaz de monitorizar furacões espaciais, fenómenos extremos que afetam gravemente as comunicações por radar.
O perigo invisível dos furacões espaciais
Estes eventos meteorológicos espaciais, identificados recentemente, manifestam-se como auroras boreais gigantescas e rotativas junto aos polos magnéticos do nosso planeta.
Embora visualmente impressionantes, estas tempestades têm a capacidade de perturbar de forma severa os sistemas de navegação e as comunicações globais.
Até agora, a identificação destes fenómenos dependia de uma análise manual exaustiva de imagens de satélite, um processo extremamente lento e propício a falhas. Com esta nova tecnologia, os cientistas conseguem agora automatizar a deteção através de algoritmos de IA.
Tecnologia de ponta ao serviço da ciência espacial
O novo modelo de IA utiliza imagens ultravioletas para localizar com precisão estes furacões na alta atmosfera.
De acordo com o estudo publicado na revista científica Space Weather, este sistema será fundamental para processar o fluxo constante de dados recolhidos por um satélite lançado recentemente numa missão conjunta entre a China e a Europa.
A criação de um quadro inteligente de identificação e monitorização de furacões espaciais oferece, por conseguinte, um valor científico considerável, reforçando as capacidades de monitorização dos riscos do ambiente espacial e contribuindo para a segurança das comunicações polares e da aviação.
Afirmou a equipa. Desta forma, a comunidade científica dá um passo gigante na prevenção de falhas tecnológicas provocadas pelo clima espacial extremo.
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