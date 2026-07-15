Apple Watch Series 12: 4 novas funcionalidades que deverão ser lançadas em breve

O Apple Watch Series 12 deverá ser apresentado em setembro e tudo indica que a nova geração do relógio inteligente da Apple chegará com várias melhorias. Os rumores apontam para mais desempenho, maior autonomia, novas funções de saúde e um mostrador renovado.

Novo processador para aumentar o desempenho do Apple Watch Series 12

Uma das maiores alterações poderá estar no interior do equipamento. Depois de várias gerações com uma base de hardware muito semelhante, tudo indica que a Apple irá finalmente introduzir um novo processador.

Segundo os rumores, a família Apple Watch Series 12 passará a utilizar um novo chip, identificado internamente como T8320. A mudança deverá abranger tanto as versões GPS e Cellular como o futuro Apple Watch Ultra 4.

A última grande evolução ao nível do processador aconteceu com o Apple Watch Series 9, lançado em 2023, trazendo ganhos no desempenho do CPU e da GPU. Agora, a expectativa é que a nova plataforma seja preparada para responder às futuras funcionalidades de inteligência artificial (IA), especialmente com a chegada da Siri AI através do watchOS 27.

Autonomia e saúde deverão ser prioridade

A duração da bateria continua a ser um dos aspetos mais pedidos pelos utilizadores e a Apple parece estar empenhada em responder a essa necessidade. As informações mais recentes indicam que a empresa pretende aumentar a capacidade física da bateria e, em simultâneo, melhorar a eficiência energética de vários componentes do relógio.

A Apple também deverá reforçar as capacidades de monitorização da saúde no Apple Watch Series 12. Um dos rumores aponta para uma nova funcionalidade relacionada com a deteção de tensão arterial elevada, que já terá sido submetida às autoridades norte-americanas para avaliação.

Atualmente, o Apple Watch não mede diretamente a pressão arterial. Em vez disso, analisa os dados recolhidos pelo sensor de frequência cardíaca durante um período alargado e alerta o utilizador quando identifica padrões compatíveis com hipertensão.

Para já, não existem indicações de que o relógio venha a oferecer medições reais da pressão arterial. Também a aguardada monitorização não invasiva da glicose continua em desenvolvimento e dificilmente chegará ao mercado nos próximos anos.

Novo mostrador inspirado no Apple Watch Ultra

Outra das novidades poderá surgir ao nível da personalização do relógio. A Apple estará a desenvolver um novo mostrador baseado no conhecido Modular Ultra, disponível na gama Apple Watch Ultra, mas adaptado aos modelos Series.

Nem todos os rumores parecem confirmar-se. Durante algum tempo falou-se da possibilidade de o Apple Watch Series 12 receber suporte para Touch ID, mas as informações mais recentes indicam que esse projeto terá sido abandonado.

Ao que tudo indica, a Apple optou por concentrar os seus recursos em melhorias relacionadas com a autonomia e as funcionalidades de saúde, deixando a autenticação biométrica através de impressão digital de fora desta geração.

O Apple Watch Series 12 será apresentado em setembro, acompanhado pelo novo Apple Watch Ultra 4.

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