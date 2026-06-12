Está sem Facebook? Há milhões sem acesso à rede social de Zuckerberg

Facebook e Messenger apresentam erro “Query Error”. Há uma falha global?

Milhares de utilizadores do Facebook e do Messenger estão a relatar problemas de acesso e funcionamento das plataformas da Meta. O erro mais comum surge sob a forma da mensagem “Query Error”, impedindo algumas funcionalidades de carregarem corretamente.

Segundo relatos partilhados nas redes sociais e em várias plataformas de monitorização de serviços, os problemas começaram a ser notados durante esta quinta-feira, levando muitos utilizadores a questionarem se o Facebook e o Messenger estão em baixo.

O que está a acontecer?

Os utilizadores afetados referem dificuldades em carregar publicações, aceder a mensagens, reagir a conteúdos ou até iniciar sessão. Em alguns casos, a aplicação apresenta apenas a mensagem “Query Error”, sem qualquer explicação adicional.

Apesar das queixas, a Meta não reportou qualquer incidente na sua página oficial de estado de serviços para o Messenger.

Há uma falha global?

Os principais serviços de monitorização de falhas não indicam, para já, uma interrupção generalizada dos servidores do Messenger. No entanto, vários utilizadores continuam a reportar problemas localizados, sugerindo que a situação poderá afetar apenas determinadas regiões ou grupos de contas.

Este tipo de ocorrência não é inédito. Ao longo dos últimos anos, o Facebook, o Messenger e outras plataformas da Meta já enfrentaram várias interrupções temporárias que provocaram mensagens de erro semelhantes.

Caso a falha esteja relacionada com os servidores da Meta, a única solução será aguardar pela correção do problema.

Para já, tudo indica que se trata de uma anomalia temporária que está a afetar um número significativo de utilizadores, embora sem confirmação oficial de uma falha global por parte da Meta.