Google escondeu melhoria de áudio no Android 17, mas sem avisar

O Android 17 esconde uma pequena preciosidade para ouvidos exigentes. O suporte para o codec LHDC, que desbloqueia as capacidades de áudio sem fios dos telemóveis Pixel. A Google não mencionou isso, e é preciso vasculhar as definições para encontrar a opção.

Google esconde melhoria de áudio no Android 17

Os codecs Bluetooth são o assunto que fascina alguns audiófilos e deixa todos os outros indiferentes. Isto até ao dia em que se descobre que os auscultadores poderiam soar melhor. O Android 17 trouxe precisamente essa melhoria sem mencionar em lado nenhum. O suporte nativo para o LHDC, um codec de áudio de alta resolução que durante muito tempo esteve reservado à concorrência.

O recurso está escondido no menu de programador, um local pouco frequentado pelos utilizadores. Para aceder, vá a Definições, depois a Sistema, Opções de programador, Bluetooth e, por fim, Codec de áudio Bluetooth, onde agora aparece a opção LHDC v5 . No entanto, duas condições devem ser cumpridas. Primeiro, os auscultadores compatíveis devem estar conectados; caso contrário, a opção permanecerá desativada.

Em segundo lugar, dependendo do modelo, um modo Hi-Res deve estar ativado na aplicação complementar da marca. Em terceiro lugar, é necessária uma fonte de alta qualidade, como um serviço de música Hi-Res Lossless; caso contrário, a melhoria manter-se-á teórica. Nos telefones Pixel, o codec está limitado a 24 bits/96 kHz , embora possa tecnicamente atingir os 192 kHz.

Finalmente chaga o suporte para o codec LHDC

A Google deu claramente prioridade à estabilidade da ligação em detrimento dos números. Todos os telefones Pixel desde a série 6 são afetados. A maioria das pessoas que ouvem música comprimida em auscultadores básicos não notará qualquer diferença. Com uma fonte de alta resolução e auscultadores concebidos para LHDC, no entanto, a melhoria é real, com um som mais encorpado do que o antigo AAC utilizado por defeito.

Até agora, os telemóveis Pixel dependiam principalmente do LDAC da Sony para ligações sem fios de alta qualidade. O LHDC compete na mesma categoria, mas com uma taxa de bits adaptativa que é considerada mais estável em ambientes com congestionamento de sinal, onde o LDAC tende a falhar. Outra vantagem é que pode ser implementado por software, sem um chip dedicado como o exigido pelo aptX da Qualcomm.

A lista de auscultadores compatíveis está, portanto, a crescer com modelos de marcas como a Google, OnePlus e OPPO. Ironicamente, os próprios auscultadores da Google, os Pixel Buds , não são compatíveis com os LHDC. A nova funcionalidade beneficiará, portanto, apenas os auscultadores de terceiros, o que diz muito sobre a consistência do ecossistema interno.