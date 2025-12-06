Agora é a vez da Xiaomi! Está a preparar um smartphone trifold

A Xiaomi está pronta para seguir o caminho da Huawei e da Samsung. Alguns dias depois do lançamento do Galaxy Z TriFold, a fabricante chinesa prepara um concorrente que promete agitar o mercado dos smartphones dobráveis. Uma fuga de informação sugere que a Xiaomi vai lançar um smartphone com três dobras, e o seu anúncio está mais próximo do que se imagina.

É a vez da Xiaomi mostrar o que sabe fazer

Do que se sabe, a base de dados da GSMA adicionou um novo dispositivo Xiaomi com o número de modelo 2608BPX34C. Fontes afirmam que este dispositivo é o MIX Trifold, um smartphone dobrável em três partes com especificações de topo e com lançamento previsto para 2026. A listagem na GSMA foi publicada no mesmo dia do lançamento do Galaxy Z Trifold, alimentando ainda mais os rumores sobre este novo dispositivo.

Embora esta notícia surja numa altura em que a Samsung está em alta, a verdade é que a Xiaomi tem trabalhado num telemóvel com tripla dobragem há alguns anos. Em dezembro de 2022, a fabricante registou uma patente para um smartphone dobrável com mecanismo em forma de Z junto da Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China.

De acordo com as imagens, o Xiaomi MIX Trifold utiliza um sistema de dobragem idêntico ao do Galaxy Z TriFold e do Huawei Mate XT. Os esquemas mostram um smartphone com um corpo fino, uma câmara traseira com três lentes dispostas horizontalmente e um flash LED. O design difere de outra patente registada no EUIPO em 2019. O presidente da empresa, Lin Bin, publicou um vídeo a demonstrar como funciona este conceito.

Está a preparar um smartphone trifold

Com a Huawei e a Samsung já consolidadas no mercado, a empresa está pronta para dar o próximo passo e lançar um telemóvel dobrável em três partes. Atualmente não existem informações disponíveis sobre as suas especificações ou data exata de lançamento. O relatório original refere que o Xiaomi MIX Trifold estará disponível durante o terceiro trimestre de 2026.

Os próximos telemóveis dobráveis ​​da lista são o Xiaomi 17 Fold e o Xiaomi MIX Flip 3, que serão apresentados no início de 2026. Ambos contarão com um sistema de câmara dupla traseira e frontal, incluindo um sensor principal de 200 megapixéis. A confirmar-se, isto colocá-los-ia em pé de igualdade com o Galaxy Z TriFold, embora o dobrável da Samsung ainda tenha a vantagem de incluir uma lente telefoto.

Os dois detalhes mais importantes que todos vão querer saber são o preço e a disponibilidade. A Xiaomi tem uma oportunidade de ouro para superar a Samsung e a Huawei, que limitaram a disponibilidade dos seus telemóveis com ecrã triplo à China, Taiwan e aos Estados Unidos. No entanto, não se espera que seja tão barato como outros telemóveis da marca.