Chegou a grande atualização QPR2 do Android 16, recheada de novidades

Há uma grande novidade no mundo Android. A primeira grande atualização (QPR2) foi agora lançada, recheada de novidades. Esta inclui resumos de notificações com inteligência artificial e controlos parentais integrados. As novas funcionalidades serão inicialmente disponibilizadas para os dispositivos Pixel elegíveis.

Chegou a grande atualização QPR2

O Android 16 foi lançado inicialmente em junho, mas, numa mudança em relação ao seu calendário habitual de atualizações anuais, uma segunda versão já está a caminho. O Android anunciou novas funcionalidades, que vão desde resumos de notificações com inteligência artificial até controlos parentais integrados. Como é habitual, a atualização será lançada primeiro para os dispositivos Pixel elegíveis.

Quem já utilizou o Apple Intelligence reconhecerá algumas das funcionalidades do Android 16. É o caso das novas ferramentas de notificação, como os resumos de mensagens com IA e um organizador de notificações. Outras atualizações estão também alinhadas com ferramentas já existentes da Apple, como o controlo parental integrado, para funcionalidades como o tempo de ecrã e a utilização de apps.

Android 16 recheado de novidades

A segunda versão do Android 16 traz novas funcionalidades adicionais, incluindo formatos de ícones personalizados, ícones temáticos e um tema escuro expandido. A empresa afirma que este último deverá melhorar a duração da bateria.

Além da segunda versão do Android 16, a empresa está também a lançar uma série de atualizações gerais. Existe a funcionalidade "Circle To Search", que utiliza uma visão geral com inteligência artificial para descobrir se uma mensagem é provavelmente spam e oferece conselhos sobre os próximos passos. Da mesma forma, o Google Mensagens enviará agora um alerta sempre que um número desconhecido enviar um convite para um grupo. Oferecerá uma opção com um único toque para sair, bloquear e denunciar.

Google vai alargar a todos os smartphones

O Android está a testar em versão beta uma funcionalidade chamada "Motivo da Chamada". Permite que os utilizadores marquem as suas chamadas como "urgentes" ao ligar para um contacto guardado. A chamada não só será apresentada como urgente no ecrã, como também será mantida caso o contacto não atenda. As abas fixadas também estão disponíveis no Chrome para Android, permanecendo guardadas e visíveis, tal como no Chrome para desktop. Além disso, está a chegar uma funcionalidade chamada "Legendas Expressivas", que deverá destacar as emoções de uma pessoa num vídeo, mesmo com o som desligado.

Estas expressivas legendas também chegarão ao YouTube como parte das novas atualizações de acessibilidade do Android. Outras características incluem o Emparelhamento Rápido para aparelhos auditivos e o Enquadramento Guiado com Gemini, que fornece uma descrição do que está a ser apresentado na aplicação da câmara do Pixel.