É o fim do Galaxy S20! Samsung deixa de oferecer atualizações neste smartphone

A Samsung está oficialmente a terminar o suporte para a sua linha Galaxy S20. Cinco anos após o seu lançamento, as atualizações de software para este smartphone estão a terminar, selando o destino destes modelos obsoletos.

É o fim do Galaxy S20!

Uma das melhores séries Samsung Galaxy está a chegar ao fim. Lançado em 2020, o Galaxy S20 marcou um ponto de viragem para a Samsung, que pela primeira vez ofereceu smartphones topo de gama com quatro anos de suporte de software. Depois de uma trégua concedida em 2023 sob a forma de atualizações trimestrais, a empresa sul-coreana acaba de retirar o suporte aos Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra.

Em março de 2025, o Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra receberam a sua atualização de segurança final. A Samsung está agora a excluí-los do seu programa de atualização e isso significa o fim completo dos patches e atualizações do Android para as versões 4G e 5G. Em suma, estes smartphones tornam-se dispositivos congelados no tempo, mais vulneráveis ​​a violações de segurança e menos capazes de executar versões futuras de aplicações.

Além dos riscos de segurança causados ​​pelo malware, o desempenho também pode diminuir ao longo do tempo devido ao aumento das incompatibilidades com alguns serviços e aplicações mais recentes. Alguns programadores podem mesmo decidir deixar de suportar versões do Android consideradas demasiado antigas.

Samsung deixa de oferecer atualizações

Para os que ainda utilizam um Galaxy S20, esta pode ser a altura para considerar a atualização para um modelo mais recente. A Samsung está também a oferecer no seu site uma troca de até 100 euros pelo Galaxy S20 Ultra se quiser comprar um Galaxy S25.

Há boas notícias, no entanto, para os utilizadores do Galaxy S20 FE. Este modelo mantém o seu lugar no programa de atualizações trimestrais da Samsung. Mas esta trégua pode ser de curta duração, já que o fim do suporte para esta versão "Fan Edition" também parece inevitável.

A Samsung melhorou significativamente o seu compromisso com a atualização de software nos últimos anos. Os modelos recentes têm agora de um suporte até sete anos em determinadas linhas. Esta estratégia está alinhada com a da Google e da Apple e tranquiliza quem tem na durabilidade do seu smartphone um critério importante. Para os que ainda usam o Galaxy S20, este é o momento de lhes dizer adeus e ponderar alternativas.