Google Maps já está atrás do volante dando ao Android Auto ainda mais capacidades

A Google não para de melhorar o Android Auto e o Google Maps. Quer uma integração perfeita, explorando tudo o que está disponíveis nos automóveis. O Google Maps está a começar a aparecer no ecrã atrás do volante em veículos selecionados compatíveis com o Android Auto.

Google Maps já está atrás do volante

Os fabricantes de automóveis estão a aumentar o número de ecrãs a bordo, e a Google está ansiosa para tirar partido disso. Em alguns modelos recentes, o Android Auto pode agora projetar a navegação do Google Maps no ecrã localizado logo atrás do volante.

Quwm estiver a conduzir um Polestar 2 com Android Auto, em breve poderá ver um pop-up do Google Maps mesmo atrás do volante. Segundo a informação partilhada, esta nova integração surgiu com o Android Auto versão 14.3.651844, testado num Galaxy S25. Esta pequena caixa exibe instruções de navegação em tempo real de forma mais visível e acessível para o condutor.

Esta não é a primeira vez que um serviço de navegação tenta utilizar esta localização estratégica. O Waze já tinha iniciado o movimento no início deste ano, com uma interface dedicada a este ecrã secundário. O Google Maps parece, assim, seguir esta lógica, focando-se numa melhor legibilidade da informação essencial, para evitar que o condutor desvie o olhar do ecrã central.

Android Auto recebe ainda mais capacidades

Por enquanto, esta nova funcionalidade parece estar limitada a um número muito limitado de veículos, especialmente aqueles com um visor digital compatível atrás do volante. Não se trata do Android Automotive, mas sim de uma nova funcionalidade do Android Auto, a versão do sistema que está a ser concebida para utilização com smartphones.

De acordo com o feedback inicial, esta visualização pop-up por vezes ocultava elementos importantes do mapa. Por isso, a Google terá de ajustar a sua interface para não prejudicar a compreensão da rota. No entanto, esta mudança demonstra o compromisso do Google Maps em adaptar o seu ecrã a todos os ecrãs de veículos.

Esta é uma novidade que a Google vai agora explorar e melhorar com o tempo. O Waze já passou por este passo e já testou a mesma funcionalidade. Espera-se apenas que seja agora generalizado ao ser lançado para mais utilizadores do Android Auto.