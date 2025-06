Meta seguiu secretamente utilizadores do Android através do Instagram e Facebook

A Meta e a empresa de motores de pesquisa Yandex têm seguido secretamente os utilizadores do Android em segundo plano nos seus dispositivos, segundo descobriram agora os especialistas. Esta é uma situação que usava o Facebook e o WhatsApp e que pode trazer problemas a estas empresas pelos utilizadores do sistema da Google.

Meta seguiu secretamente utilizadores do Android

Académicos da Universidade Radboud, na Holanda, e a IMDEA Networks disseram ter descoberto que a Meta e a Yandex estavam a seguir a atividade do browser dos utilizadores Android. Isto aconteceu sem o consentimento e, de seguida, a utilizar os dados nas suas aplicações. A Meta disse que estava a investigar o problema, enquanto a Yandex negou ter recolhido quaisquer dados confidenciais. Esta situação foi detetada em janeiro.

O descoberto mostra que as aplicações da Meta, incluindo o Facebook e o Instagram, e as aplicações da Yandex, como o Yandex Maps, estavam em segundo plano nos dispositivos Android. Também foi detetado a carregar um script que enviava dados localmente de volta para as aplicações nos smartphones. Estes contornaram as medidas de segurança do Android e permitiram que o Meta e o Yandex seguisse o que os utilizadores faziam nos browser, sem o seu consentimento ou conhecimento.

As aplicações conseguiram rastrear os dados do navegador dos utilizadores em todos os principais navegadores Android, mesmo que o utilizador estivesse no modo anónimo, disseram os académicos. A Google, dona do Android, confirmou a atividade secreta. Disse que a Meta e a Yandex usaram as características do Android de formas não intencionais que violam descaradamente os nossos princípios de segurança e privacidade.

Usou o Facebook e o Instagram para o conseguir

O Meta parece ter feito o rastreio de dados durante cerca de oito meses, enquanto o Yandex o fazia desde 2017, disseram os académicos. Foi também descoberto que o Facebook estava a fazer isto em cerca de 16.000 sites quando visitados a partir da UE. Já o Yandex estava a fazê-lo em 1.300 sites".

A Google revelou que já implementou mudanças para mitigar estas técnicas invasivas e abriu a sua própria investigação, estando em contacto direto com as partes. A gigante tecnológica não respondeu quando questionada sobre as repercussões que a Meta e a Yandex poderiam enfrentar pela sua conduta.

Os browsers Firefox, Microsoft Edge e DuckDuckGo também foram afetados, A Mozilla, proprietária do Firefox, e os engenheiros da DuckDuckGo já tomaram também medidas para impedir qualquer futuro rastreio secreto como o agora acontecido.