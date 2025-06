Adeus ao Gemini? ChatGPT pode ligar-se ao Google Drive, Dropbox e outros serviços Cloud

A OpenAI anunciou uma novidade importante no ChatGPT. A empresa de IA adicionou suporte para o Google Drive, Dropbox e outros serviços cloud, facilitando o acesso ao conteúdo na interface de chat. Embora esta funcionalidade tenha sido lançada há algumas semanas no Gemini, a OpenAI adaptou-a para a tornar mais segura e funcional.

ChatGPT liga-se ao Google Drive, Dropbox e outros serviços Cloud

O ChatGPT receberá uma série de funcionalidades na sua versão empresarial. Entre as novidades está a integração com o Google Drive e o Dropbox, aos quais se pode ligar para aceder aos ficheiros. Os utilizadores poderão consultar um documento na interface do ChatGPT, e a IA tratará do resto.

A ligação é compatível com Dropbox, Box, SharePoint, Google Drive e One Drive, e suporta vários formatos de ficheiros. Um utilizador pode extrair informações de uma apresentação do PowerPoint para escrever um resumo com a ajuda da IA. A OpenAI relata que esta funcionalidade é segura e que apenas pessoas autorizadas pela organização terão acesso aos documentos.

Além de se ligar ao Google Drive, o ChatGPT também integra a gravação e transcrição de reuniões, para que não ter de usar o gravador do telemóvel. Uma vez ativada, a IA capta o áudio e pode gerar notas de tempo ou escrever um resumo no final. Quem tiver tarefas atribuídas durante a reunião, o chatbot irá acompanhá-las ou armazená-las para referência futura.

IA da OpenAI com mais de 3 milhões de utilizadores pagantes

Embora os anúncios da OpenAI se concentrem normalmente nas funcionalidades disponíveis para os utilizadores finais, a empresa está agora a concentrar-se em clientes empresariais. Segundo os dados fornecidos pela empresa, o ChatGPT tem agora 3 milhões de utilizadores pagantes nos seus planos Enterprise, Team e Edu. Isto representa um aumento considerável, considerando os 2 milhões de utilizadores da empresa em fevereiro.

Ao contrário da subscrição ChatGPT Plus, as subscrições empresariais oferecem mais funcionalidades. Temos o acesso prioritário aos modelos mais recentes, personalização de API, encriptação de nível empresarial e uma janela de contexto expandida para consultas mais longas. A OpenAI também oferece um plano intermédio chamado ChatGPT Team para empresas que não atinjam o limite mínimo de utilizadores.

As novas funcionalidades de gravação de reuniões e ligação ao Google Drive e Dropbox estarão disponíveis a partir de hoje para os utilizadores do ChatGPT Enterprise, Team e Edu. A OpenAI não divulgou se planeia disponibilizá-los aos subscritores Plus ou aos utilizadores gratuitos.