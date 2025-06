DIGI leva ao aumento das reclamações nas comunicações

As reclamações sobre o setor das comunicações voltaram a subir no 1.º trimestre de 2025, invertendo a tendência de queda que se registava desde o 1.º trimestre de 2023.

Vodafone foi o prestador que registou mais reclamações em termos absolutos

No total, a ANACOM registou cerca de 27,1 mil reclamações escritas contra prestadores de serviços de comunicações, mais 8% (cerca de 2 mil reclamações) do que em igual período de 2024.

Esta subida foi impulsionada pelo aumento de 13% das reclamações sobre comunicações eletrónicas, que estavam em queda desde o 3.º trimestre de 2023, para 17,8 mil reclamações no primeiro trimestre do ano. Para a subida, terá, em parte, contribuído a entrada da DIGI no mercado no último trimestre de 2024, que contabilizou 1,1 mil reclamações no período em análise.

A Vodafone foi o prestador que registou mais reclamações em termos absolutos (33% do total, cerca de 5,9 mil reclamações, +11%) e tem a segunda maior taxa de reclamação, com 1,7 reclamações por mil clientes.

A NOS foi o segundo prestador de serviços mais reclamado no primeiro trimestre de 2025 (31%, cerca de 5,5 mil reclamações, -8%), mas apresenta a maior taxa de reclamação, com 1,9 reclamações por mil clientes. Este prestador foi o único entre os principais a reduzir o volume de reclamações neste período.

A MEO foi o prestador que registou o maior aumento (+14%), com 4,7 mil reclamações apresentadas contra este prestador (26% do total de reclamações do sector), e apresenta a menor taxa de reclamação, 1 reclamação por mil clientes.

A DIGI representa já 6% das reclamações do sector, com 1,1 mil reclamações registadas no 1.º trimestre de 2025 e um aumento expressivo face ao período anterior (+104%). Registou-se ainda um aumento acentuado das reclamações contra a NOWO (+69%) face a igual período de 2024.