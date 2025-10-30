Segurança Social: a que subsídios Parentais pode ter direito?
Os subsídios parentais são prestações em dinheiro pagas pela Segurança Social destinadas a compensar a perda de rendimentos de trabalho durante o período em que os pais se dedicam ao cuidado do bebé. Saiba a quais pode ter direito.
A chegada de um filho é um momento marcante na vida de qualquer família. Para apoiar os pais nesta fase, a Segurança Social disponibiliza um conjunto de subsídios parentais que visam compensar a perda de rendimentos durante o período em que os progenitores se dedicam ao cuidado do bebé ou da criança adotada.
O Simulador de Parentalidade, disponível no Portal da Segurança Social, dá-lhe mais tranquilidade no momento de aumentar a sua família.
Através do preenchimento de um breve questionário online obtém de imediato informação sobre o cálculo estimado do valor da prestação a receber, podendo avançar de seguida para o respetivo pedido.
Subsídios Parentais: Como aceder ao Simulador de Parentalidade?
Para aceder ao Simulador de Parentalidade deve entrar no Portal da Segurança Social, depois clicar em "Simuladores" no menu principal e escolher "Simulador de Parentalidade".
O pedido de subsídios pode ser feito online, através da Segurança Social Direta, ou presencialmente nos balcões de atendimento da Segurança Social. É necessário apresentar a certidão de nascimento ou declaração médica, declaração da entidade empregadora e documento de identificação.
