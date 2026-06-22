PGR alerta para nova burla com falsos telefonemas do PayPal

A Procuradoria-Geral da República (PGR) lançou um alerta para uma nova campanha de fraude que está a tentar enganar utilizadores do PayPal através de falsos telefonemas. Os criminosos fazem-se passar pelo serviço de apoio da plataforma de pagamentos online e alegam a existência de compras suspeitas.

O esquema começa normalmente com uma chamada telefónica, em inglês, através de uma mensagem automática que informa a vítima de que foi realizada uma suposta compra através do PayPal. Para cancelar a operação, é pedido ao utilizador que carregue numa tecla do telefone, sendo depois encaminhado para um alegado funcionário do serviço de apoio.

Durante a conversa, o burlão tenta convencer a vítima de que ocorreu uma transação fraudulenta, muitas vezes relacionada com compras de criptoativos para destinos como a Rússia ou a China. Outra das estratégias passa por afirmar que o computador da pessoa foi comprometido por um atacante informático.

Para resolver o problema, os criminosos pedem autorização para enviar um email com um programa que supostamente ajudará a cancelar a operação. Na realidade, esse software permite o acesso remoto ao computador da vítima, possibilitando o roubo de credenciais, dados pessoais e acessos à conta PayPal.

Em alguns casos, a vítima é ainda convencida de que precisa de efetuar um pagamento a terceiros para reverter a falsa compra. Apesar de os números utilizados parecerem portugueses, a PGR indica que podem ter origem noutros países, incluindo regiões do sudoeste asiático.

Como evitar cair nesta burla em nome do PayPal

A PGR recomenda que os utilizadores:

não forneçam dados pessoais, palavras-passe ou informações bancárias por telefone;

não instalem programas indicados por desconhecidos;

não permitam acesso remoto ao computador;

desconfiem de chamadas urgentes relacionadas com pagamentos ou contas;

confirmem sempre qualquer movimento diretamente através da aplicação ou site oficial do PayPal.

Caso receba uma chamada deste tipo, a melhor opção é desligar e verificar a conta diretamente pelos canais oficiais. Nenhum serviço legítimo deverá pedir códigos de autenticação, palavras-passe ou instalação de software através de um contacto inesperado.