Dias Laranja na PcComponentes: Tecnologia com descontos de até 60%
O outono já se sente no ar, e a PcComponentes decidiu torná-lo ainda mais tecnológico com os seus Dias Laranja, uma campanha de descontos que promete animar os consumidores com ofertas imperdíveis.
PcComponentes: descontos e outros benefícios
A promoção decorre de 28 de setembro, às 18h, até 12 de outubro e traz vantagens que vão desde descontos até 60% a envios gratuitos e garantias rápidas. Entre os benefícios, destacam-se:
- Envio gratuito em encomendas superiores a 50€
- Prazo de entrega entre 24 e 48 horas
- Garantia de substituição em 24 horas
- Devoluções gratuitas
Para além destes benefícios, a PcComponentes preparou ofertas flash para tornar a experiência de compra ainda mais dinâmica:
1ª semana:
- segunda-feira: ofertas flash multicategoria
- terça a domingo: ofertas flash com dias temáticos dedicados a famílias específicas de produtos
2ª semana:
- Brand Days: promoções especiais de marcas selecionadas
A campanha foi cuidadosamente desenhada para garantir uma experiência de compra rápida, segura e irresistível, permitindo que os clientes aproveitem o melhor da tecnologia com preços reduzidos e condições vantajosas.