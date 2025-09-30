Arrancou programa E-Lar… mas site de candidatura “rebentou”

Está a tentar candidatar-se ao programa E-LAR? Site de acesso ao programa está com problemas desde o incio da manhã, hora em que ficou disponível para os portugueses.

E-Lar: 385 mil acessos antes da abertura oficial

Arrancou hoje, 30 de setembro, o período de candidaturas para os cidadãos que pretendam trocar os seus eletrodomésticos ao abrigo do programa E-Lar.

Segundo informações, esta terça-feira já foram submetidas cerca de 800 candidaturas. No entanto, têm ocorrido dificuldades, tanto no acesso à página como em falhas no sistema mesmo depois de conseguir entrar. Só esta manhã, antes da abertura oficial do processo, foram registados 385 mil acessos, evidenciando uma forte pressão nas plataformas.

Ao início da tarde o ministério do Ambiente e Energia contabiliza 2,912 registos no programa de apoios E-Lar.

O programa prevê apoios financeiros diretos para a substituição de:

Esquentadores e caldeiras a gás por bombas de calor ou termoacumuladores elétricos eficientes;

Fogões e placas a gás por equipamentos elétricos de indução ou vitrocerâmica;

Outros eletrodomésticos a gás por alternativas elétricas de classe energética A ou superior.

E-Lar