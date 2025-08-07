WhatsApp prepara revolução! Poderá conversar com quem não têm conta

Não param de surgir novidades no WhatsApp, mostrando a capacidade deste serviço da Meta de se adaptar aos pedidos dos utilizadores e às necessidades do mercado. Muitas vezes aproveitam a regulamentação para criar novidades interessantes. É isso que surge agora no WhatsApp, uma pequena revolução! Em breve poderemos conversar com quem não têm conta.

WhatsApp prepara uma revolução

O WhatsApp conquistou o seu lugar como a aplicação de mensagens mais utilizada. A sua vasta gama de opções torna-o ideal para praticamente qualquer aplicação. Quer se esteja a falar com amigos ou a organizar reuniões com conhecidos ou familiares, é uma excelente forma de conversar e também permite que comunique de diferentes maneiras.

Não só pode ser usado como aplicação de mensagens, como também oferece a opção de fazer chamadas de vídeo ou de voz, entrar em salas de áudio e até mesmo realizar pesquisas em conversas de grupo. Recentemente, houve mesmo conversas sobre a possibilidade de utilizar a aplicação com outras pessoas que não têm conta. É como usar plataformas como o YouTube ou o TikTok sem registo, em modo convidado.

Isto daria aos utilizadores a capacidade de interagir com outras pessoas, mesmo que não tenham uma conta ou utilizem outra aplicação de mensagens. É verdade que a maioria das pessoas utiliza o WhatsApp, mas outras podem não ter a aplicação instalada, mas têm o Telegram ou outras alternativas. A ideia é usar uma destas aplicações para comunicar pelo WhatsApp.

Conversar com quem não têm conta

Esta interoperabilidade pode ser ativada nas definições, dando aos utilizadores opções quanto às suas preferências de comunicação, mantendo a privacidade e a segurança. Agora, surgem informações sobre como será este novo recurso. É importante referir que estes utilizadores estariam a utilizar uma conta de convidado, pelo que não teriam acesso a todas as funcionalidades dos utilizadores do WhatsApp.

Para iniciar uma conversa com quem não tem uma conta, os utilizadores devem gerar um link de convite no WhatsApp e enviá-lo. Este irá levá-los diretamente para o ecrã de conversa. Estes utilizadores também terão as chamadas desativadas. Importa notar que as mensagens das conversas dos convidados continuarão encriptadas de ponta a ponta. Os utilizadores não terão de se preocupar com a segurança.

Além disso, seria feita uma distinção entre utilizadores com uma conta de convidado ou pessoas que utilizam a funcionalidade de interoperabilidade de outra aplicação de mensagens. Desta forma, a Meta teria ambas as situações sob controlo para oferecer aos utilizadores da sua aplicação a melhor experiência possível.