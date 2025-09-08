Mark Zuckerberg está a processar Mark Zuckerberg. Como assim?

Num caso caricato, Mark Zuckerberg, o diretor-executivo da Meta, está a ser processado por Mark Zuckerberg, um advogado especializado em falências do estado norte-americano do Indiana.

Um advogado chamado Mark Zuckerberg conta que exerce advocacia desde que Mark Zuckerberg, agora diretor-executivo de uma das maiores empresas tecnológicas do mundo, tinha apenas três anos.

Agora, após vários anos de problemas relacionados com esta homonímia, o advogado decidiu agir legalmente.

História caricata (que de caricata não tem nada para o queixoso, pelo menos)

O advogado possui uma página comercial no Facebook para divulgar o seu escritório de advocacia e comunicar-se com potenciais clientes. Contudo, a página foi desativada cinco vezes nos últimos oito anos, pois os sistemas de moderação da Meta sinalizam a sua conta como uma falsificação da identidade de Mark Zuckerberg, o fundador da rede social.

Conforme contado, o advogado terá gastado mais de 11.000 dólares ao longo do tempo para anunciar a sua página nas plataformas da Meta. No entanto, apesar de essas desativações da conta acontecerem por supostamente estar a fazer-se passar pelo diretor-executivo, o advogado tem de pagar por esses anúncios.

Na queixa apresentada agora, o advogado partilhou uma cópia de uma troca de e-mails de 2020, onde pergunta sobre a sua conta desativada indevidamente e refere que está em contacto com a plataforma sobre o assunto desde 2017.

Além disso, se por acaso encontrar o Mark Zuckerberg mais jovem e mais rico, diga-lhe que mandei cumprimentos e que ele me causa grande aborrecimento todos os dias.

Escreveu o advogado, no mesmo e-mail.

Cansado da situação, Mark Zuckerberg do estado do Indiana criou até um site, onde conta como a sua vida foi sendo prejudicada por partilhar o nome com um executivo mundialmente conhecido.

Na plataforma, o advogado revela nomeadamente que não pode usar o seu nome para fazer reservas ou negociar ao telefone, pois "as pessoas acham que sou um brincalhão e desligam".

Além disso, conta que recebe regularmente telefonemas e mensagens destinados ao executivo, que incluem às vezes ameaças de morte e pedidos de dinheiro.

O processo contra Mark Zuckerberg surge, porque o transtorno se transformou numa potencial perda de dinheiro.

Desejo-lhe o melhor, mas deixe-me dizer-lhe isto: vou dominar a pesquisa por "Mark Zuckerberg falência". E, se ele passar por dificuldades financeiras e estiver em Indiana, terei todo o prazer em tratar do seu caso em homenagem à nossa homonímia.

Escreveu o advogado no seu website dedicado ao problema.