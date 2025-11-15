Pulsar: A balança inteligente está com 40% de desconto
Além dos relógios inteligentes, smartbands e outros equipamentos "vestíveis", uma balança inteligente poderá fornecer-nos informações importantes para o nosso bem-estar. Aproveitem o desconto de 40% para comprar a balança inteligente Pulsar.
Como temos vindo a apresentar, a Prozis tem já um vasto leque de produtos tecnológicos muito interessantes e a bons preços. Um dos produtos mais procurados neste segmento da tecnologia, são as balanças digitais inteligentes. Uma das melhores balanças do mercado é a Pulsar da Prozis, uma balança que fornece muitos indicadores da nossa condição física, incluindo o ritmo cardíaco.
Todos os registos são guardados na app também da Prozis, onde podemos acompanhar toda a evolução.
Balança Pulse: Monitorize a sua forma com precisão
Com esta balança da Prozis pode saber:
- Peso corporal (massa corporal total)
- Índice de massa corporal (Uma relação padronizada entre o peso e a altura, utilizada como indicador geral de saúde)
- Água corporal(A quantidade total de líquidos no corpo, indicada como percentagem do seu peso total)
- Idade metabólica (calculada comparando a taxa metabólica basal de um indivíduo com a taxa média de outros indivíduos da mesma idade cronológica)
- Taxa metabólica basal (Quantidade de calorias que o corpo necessita por dia quando está em repouso)
- Percentagem de gordura corporal (massa total de gordura, dividida pela massa corporal total, vezes 100)
- Gordura subcutânea (A gordura armazenada diretamente debaixo da pele. As mulheres tendem a ter uma maior percentagem do que os homens)
- Gordura visceral (A gordura que envolve os órgãos vitais na zona abdominal)
- Músculo esquelético(Músculo que está ligado aos ossos, pertencendo ao sistema mecânico que ajuda a mover os membros e outras partes do corpo)
- Massa muscular (Peso total dos músculos do seu corpo)
- Massa óssea (Peso total dos ossos do seu corpo)
- Proteína (proteína é um elemento de base dos tecidos do corpo e também pode servir como fonte de energia)
- Massa de gordura corporal (O peso total da gordura no seu corpo)
- Classificação da morfologia corporal (Avalia os níveis de gordura corporal e massa muscular e classifica o resultado em função de um dos nove tipos de corpo)
- Ritmo cardíaco
Aproveitem o desconto de 40%
O Pplware, em parceria com a Prozis, dão-lhe a possibilidade de adquirir a balança inteligente Pulsar com um desconto de 40%, usando o voucher PPLWARE e as ofertas apresentadas na imagem seguinte.