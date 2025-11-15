Pulsar: A balança inteligente está com 40% de desconto

Além dos relógios inteligentes, smartbands e outros equipamentos "vestíveis", uma balança inteligente poderá fornecer-nos informações importantes para o nosso bem-estar. Aproveitem o desconto de 40% para comprar a balança inteligente Pulsar.

Como temos vindo a apresentar, a Prozis tem já um vasto leque de produtos tecnológicos muito interessantes e a bons preços. Um dos produtos mais procurados neste segmento da tecnologia, são as balanças digitais inteligentes. Uma das melhores balanças do mercado é a Pulsar da Prozis, uma balança que fornece muitos indicadores da nossa condição física, incluindo o ritmo cardíaco.

Todos os registos são guardados na app também da Prozis, onde podemos acompanhar toda a evolução.

Balança Pulse: Monitorize a sua forma com precisão

Com esta balança da Prozis pode saber:

Peso corporal (massa corporal total)

(massa corporal total) Índice de massa corporal (Uma relação padronizada entre o peso e a altura, utilizada como indicador geral de saúde)

(Uma relação padronizada entre o peso e a altura, utilizada como indicador geral de saúde) Água corporal (A quantidade total de líquidos no corpo, indicada como percentagem do seu peso total)

(A quantidade total de líquidos no corpo, indicada como percentagem do seu peso total) Idade metabólica (calculada comparando a taxa metabólica basal de um indivíduo com a taxa média de outros indivíduos da mesma idade cronológica)

(calculada comparando a taxa metabólica basal de um indivíduo com a taxa média de outros indivíduos da mesma idade cronológica) Taxa metabólica basal (Quantidade de calorias que o corpo necessita por dia quando está em repouso)

(Quantidade de calorias que o corpo necessita por dia quando está em repouso) Percentagem de gordura corporal (massa total de gordura, dividida pela massa corporal total, vezes 100)

(massa total de gordura, dividida pela massa corporal total, vezes 100) Gordura subcutânea (A gordura armazenada diretamente debaixo da pele. As mulheres tendem a ter uma maior percentagem do que os homens)

(A gordura armazenada diretamente debaixo da pele. As mulheres tendem a ter uma maior percentagem do que os homens) Gordura visceral (A gordura que envolve os órgãos vitais na zona abdominal)

(A gordura que envolve os órgãos vitais na zona abdominal) Músculo esquelético (Músculo que está ligado aos ossos, pertencendo ao sistema mecânico que ajuda a mover os membros e outras partes do corpo)

(Músculo que está ligado aos ossos, pertencendo ao sistema mecânico que ajuda a mover os membros e outras partes do corpo) Massa muscular (Peso total dos músculos do seu corpo)

(Peso total dos músculos do seu corpo) Massa óssea (Peso total dos ossos do seu corpo)

(Peso total dos ossos do seu corpo) Proteína (proteína é um elemento de base dos tecidos do corpo e também pode servir como fonte de energia)

(proteína é um elemento de base dos tecidos do corpo e também pode servir como fonte de energia) Massa de gordura corporal (O peso total da gordura no seu corpo)

(O peso total da gordura no seu corpo) Classificação da morfologia corporal (Avalia os níveis de gordura corporal e massa muscular e classifica o resultado em função de um dos nove tipos de corpo)

(Avalia os níveis de gordura corporal e massa muscular e classifica o resultado em função de um dos nove tipos de corpo) Ritmo cardíaco

Aproveitem o desconto de 40%

O Pplware, em parceria com a Prozis, dão-lhe a possibilidade de adquirir a balança inteligente Pulsar com um desconto de 40%, usando o voucher PPLWARE e as ofertas apresentadas na imagem seguinte.