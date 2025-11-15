Hyundai Nexo bate recorde mundial ao percorrer 1.400 km com uma única carga de hidrogénio

A Hyundai acaba de demonstrar que o hidrogénio não é teoria nem futurismo. O seu Nexo percorreu 1.400 km com um único depósito, superando o recorde marcado pela Toyota em 2021 e deixando claro que esta tecnologia pode competir seriamente na mobilidade de longo alcance.

Hyundai demonstra a viabilidade do hidrogénio: o Nexo atinge 1.400,9 km em 36 horas de condução contínua.

Pontos quentes: Recorde mundial de 1.400,9 km.

Hidrogénio como opção real para longos trajetos.

Recarregamento rápido, menor tempo de espera.

Zero emissões, utilização prática.

Tecnologia madura, não uma promessa vazia.

Impacto na mobilidade limpa e nas políticas públicas.

A prova durou 36 horas e serviu para mostrar algo que tantas vezes se discute sem dados concretos: um veículo a hidrogénio não só oferece zero emissões, como mantém uma ampla autonomia, recarrega em poucos minutos e apresenta um desempenho estável mesmo em longas sessões de condução real.

Um recorde que revela maturidade tecnológica

O All New Nexo, com o seu sistema de pilha de combustível de 150 kW e um binário de 35,7 kg·m, não depende de baterias pesadas nem de longos tempos de espera.

A versão comercial anuncia 720 km de autonomia, mas a experiência recente demonstrou que, em condições controladas e com técnicas de condução eficientes, é possível chegar ao dobro. Não é magia: é uma combinação de gestão térmica melhorada, otimização do fluxo de hidrogénio e um grupo motopropulsor que já deixou para trás os problemas típicos dos primeiros modelos deste tipo.

A marca, com um preço inicial de cerca de 76,43 milhões de won (aprox. 56.400 euros na conversão direta, procura consolidar-se num sector onde ainda existem dúvidas, mas também enormes oportunidades. Quer um SUV a hidrogénio que faça mais de 1.400 km? Aqui está. A autonomia já não é o problema.

Um teste colaborativo com impacto mediático

O teste realizou-se em meados de outubro na zona de Saemangeum, com partida na estação de recarregamento de Gunsan. Vários criadores de conteúdo ligados ao mundo automóvel participaram, revezando-se ao volante. Um dos veículos atingiu 1.400,9 km e o outro 1.360,7 km. Nenhum ficou abaixo do recorde anterior.

A chave esteve na condução precisa e em ajustes básicos, como a pressão dos pneus, que podem influenciar muito um sistema tão sensível como uma pilha de combustível. Para além do espetáculo, a presença de divulgadores com grandes comunidades ajudou a transmitir a mensagem ao público geral, que normalmente vê o hidrogénio como algo distante ou reservado ao transporte pesado.

Concorrência direta com o veículo elétrico de bateria

A comparação com os veículos elétricos de bateria surge naturalmente. Muitos utilizadores valorizam o silêncio e a poupança, mas hesitam devido à autonomia ou ao tempo de carregamento.

Aqui o Nexo mostra a sua principal vantagem: recarrega em tempos semelhantes aos de um abastecimento convencional e oferece uma autonomia pensada para longos trajetos sem necessidade de planear cada paragem.

Ainda assim, a infraestrutura continua a ser o grande obstáculo. Em países como a Coreia do Sul ou o Japão, o desenvolvimento avança com alguma rapidez, sustentado por políticas públicas que procuram posicioná-los como líderes em hidrogénio verde.

Na Europa, o crescimento é mais desigual. Alemanha e França impulsionam corredores estratégicos e estações para transporte pesado, e grande parte dessa infraestrutura pode beneficiar veículos como o Nexo.

O avanço não depende apenas das marcas. As recentes regulações da União Europeia, que procuram acelerar a adoção de combustíveis renováveis na mobilidade, abrem espaço para que tecnologias como a pilha de combustível reduzam emissões sem esperar que as baterias resolvam todos os seus desafios.

Um passo estratégico para a democratização do hidrogénio

A Hyundai fala em expandir a infraestrutura, melhorar a experiência do utilizador e levar a mobilidade a hidrogénio ao público em geral. Não é um discurso vazio.

A empresa participa em projetos de corredores de hidrogénio na Coreia do Sul e em iniciativas piloto que combinam eletrolisadores alimentados por fontes renováveis, transporte público a hidrogénio e redes regionais de recarregamento.

A decisão de comprar um Nexo, como confirmou um dos participantes do desafio, já não se prende apenas com o interesse por uma tecnologia diferente, mas com a perceção de um produto estável e funcional, capaz de competir com alternativas já consolidadas.