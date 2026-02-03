IPTV: 3 sites piratas fechados e milhões perdem streaming ilegal

A guerra contra a IPTV continua a um ritmo elevado. Itália acaba de fechar três sites que operavam a nível global. Centenas de milhares de subscrições foram canceladas. Entretanto, outros três grandes nomes do mercado pirata de IPTV foram apreendidos na Bulgária.

IPTV: milhões perdem streaming ilegal

Com o apoio da Europol, Eurojust e Interpol, as autoridades italianas investigaram as atividades de três sites de IPTV pirata: IPTVItalia, migliorIPTV e DarkTV. Após uma longa investigação, a polícia descobriu que as três plataformas eram geridas por uma única organização criminosa estruturada e hierarquizada.

As plataformas ofereciam serviços de TV paga, como Sky, DAZN, Netflix e Disney+, a milhões de utilizadores em todo o mundo. O acesso ao conteúdo pirateado exigia uma subscrição de IPTV. Para angariar o dinheiro, os administradores usavam criptomoedas e empresas de fachada. Estas táticas permitiam encobrir os rastos, lavar dinheiro e sonegar impostos. Os três sites geravam vários milhões de euros de receitas mensais.

À medida que a investigação avançava, a polícia reuniu provas contra 31 suspeitos acusados ​​de pertencerem a uma rede criminosa internacional envolvida em pirataria de TV, pirataria informática, fraude e branqueamento de capitais. Graças às informações recolhidas durante a investigação, a polícia conseguiu finalmente localizar os servidores utilizados pela organização criminosa.

Operação Switch Off fecha sites pirata

Na operação Switch Off, as autoridades apreenderam seis servidores na Roménia e outro em África. A infraestrutura dos três locais foi confiscada. A polícia informou que a operação tinha como alvo pelo menos 250 revendedores e mais de 125.000 assinantes de IPTV só em Itália, além de milhões de utilizadores em todo o mundo. Os clientes dos sites foram desligados e as subscrições de IPTV canceladas.

A operação foi também realizada no Canadá, Índia, Coreia do Sul e Emirados Árabes Unidos. A Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), uma coligação de mais de 50 empresas de entretenimento, saudou a operação e o desmantelamento de uma "organização criminosa" que operava "à escala industrial".

Esta organização criminosa colocou em risco "investimentos em eventos desportivos e de entretenimento que o público valoriza", afirmou o ACE. Itália vai receber os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão, de 6 a 22 de fevereiro de 2026, um grande evento desportivo. Por isso, as autoridades italianas estão a dar prioridade ao combate ao streaming ilegal.