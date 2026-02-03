IPTV: 3 sites piratas fechados e milhões perdem streaming ilegal
A guerra contra a IPTV continua a um ritmo elevado. Itália acaba de fechar três sites que operavam a nível global. Centenas de milhares de subscrições foram canceladas. Entretanto, outros três grandes nomes do mercado pirata de IPTV foram apreendidos na Bulgária.
IPTV: milhões perdem streaming ilegal
Com o apoio da Europol, Eurojust e Interpol, as autoridades italianas investigaram as atividades de três sites de IPTV pirata: IPTVItalia, migliorIPTV e DarkTV. Após uma longa investigação, a polícia descobriu que as três plataformas eram geridas por uma única organização criminosa estruturada e hierarquizada.
As plataformas ofereciam serviços de TV paga, como Sky, DAZN, Netflix e Disney+, a milhões de utilizadores em todo o mundo. O acesso ao conteúdo pirateado exigia uma subscrição de IPTV. Para angariar o dinheiro, os administradores usavam criptomoedas e empresas de fachada. Estas táticas permitiam encobrir os rastos, lavar dinheiro e sonegar impostos. Os três sites geravam vários milhões de euros de receitas mensais.
À medida que a investigação avançava, a polícia reuniu provas contra 31 suspeitos acusados de pertencerem a uma rede criminosa internacional envolvida em pirataria de TV, pirataria informática, fraude e branqueamento de capitais. Graças às informações recolhidas durante a investigação, a polícia conseguiu finalmente localizar os servidores utilizados pela organização criminosa.
Operação Switch Off fecha sites pirata
Na operação Switch Off, as autoridades apreenderam seis servidores na Roménia e outro em África. A infraestrutura dos três locais foi confiscada. A polícia informou que a operação tinha como alvo pelo menos 250 revendedores e mais de 125.000 assinantes de IPTV só em Itália, além de milhões de utilizadores em todo o mundo. Os clientes dos sites foram desligados e as subscrições de IPTV canceladas.
A operação foi também realizada no Canadá, Índia, Coreia do Sul e Emirados Árabes Unidos. A Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), uma coligação de mais de 50 empresas de entretenimento, saudou a operação e o desmantelamento de uma "organização criminosa" que operava "à escala industrial".
Esta organização criminosa colocou em risco "investimentos em eventos desportivos e de entretenimento que o público valoriza", afirmou o ACE. Itália vai receber os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão, de 6 a 22 de fevereiro de 2026, um grande evento desportivo. Por isso, as autoridades italianas estão a dar prioridade ao combate ao streaming ilegal.
Fecharam 3 abriram 30, guerra perdida.
Eles deveriam era ter preços mais baixos que ninguém queria saber disso, assim vão para as ofertas dos 20€ ano a dar tudo a venda nesses sites muito conhecidos xinocas e de licenças…
É como as multas de trânsito. Multam um por excesso de velocidade quando passam outros 100 impunes. Mais vale não fiscalizar não é? LOL
Ahhh toninhos, não vêm um boi à frente.
Eles deviam era trabalhar de borla ou pelo preço que TU achas justo 😀
(atenção que não estou a defender os preços praticados, apenas a condenar a tua falta de noção ao abordar o assunto)
Diga-me lá então quais são esses 30 que abriram?
Pelo que é do meu conhecimento, as transmissões ilegais continuam a existir, mas está muito mais complicado.