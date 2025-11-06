YouTube testa anúncios que não podem ser fechados nos smartphones
A publicidade tem sido um tema recorrente no YouTube. A Google está numa corrida para terminar com os bloqueadores e quer assim obrigar os utilizadores a verem anúncios. Agora, há uma nova medida, mas que afeta os smartphones. O YouTube está a testar anúncios que não podem ser fechados.
Nova publicidade nos smartphpones
O YouTube está a experimentar uma nova forma de apresentar os seus anúncios em dispositivos móveis, o que provavelmente desagradará aos utilizadores da versão gratuita. Este é mais um passo na campanha iniciada e que quer forçar a publicidade de forma constante.
Os anúncios do YouTube já são intrusivos, mas a plataforma parece querer ir ainda mais longe. Ao que tudo indica, a plataforma removeu a opção de fechar determinados anúncios que aparecem ao lado dos vídeos, pelo menos para alguns utilizadores.
New Annoying YouTube Ads Update. They Removed The Ability To Close Out The Side Panel And Just Watch The YouTube Ad.
On The Side Panel Ads That Are “Shoppable” I Guess? But Are Really Annoying Because They Take Up Half The Screen And Take Away From The Video Creative, They Have… pic.twitter.com/pQlu88s8BR
— Anthony Higman (@AnthonyHigman) November 2, 2025
Quando um anúncio horizontal aparece na aplicação móvel do YouTube, é comum surgir uma barra lateral, exibindo produtos ou links para um website. Até então, bastava tocar no pequeno “x” no canto superior para a fechar. Mas, de acordo com Anthony Higman no X, essa opção aparentemente desapareceu por completo.
O YouTube está a ir longe demais?
Na prática, o anúncio ocupa agora metade do ecrã e não pode ser fechado. Portanto, é impossível voltar ao vídeo em ecrã inteiro sem esperar que o anúncio termine. Esta pequena mudança altera radicalmente a experiência do utilizador, que já está cansado das inúmeras interrupções publicitárias.
Nem a Google nem o YouTube deram qualquer explicação oficial sobre esta mudança. Uns consideram-na um simples teste, outros uma tentativa de aumentar a taxa de cliques neste tipo de anúncios. De qualquer forma, esta alteração prejudica ainda mais a experiência de visualização, especialmente em dispositivos móveis, onde o espaço do ecrã já é limitado.
Entre o combate aos sequestradores de contas e bloqueadores de anúncios, o YouTube está a tornar-se cada vez mais agressivo. Se esta remoção do botão “fechar” se tornar generalizada, poderá desencadear uma nova onda de descontentamento entre aqueles que ainda não subscreveram o Premium.