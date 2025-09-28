E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos de diversas novidades da Xiaomi, analisámos o Huawei Watch GT 6 Pro, experimentámos a trotinete OOTD T10, e muito mais.

Os carros elétricos ganham espaço em várias áreas. Se estamos já habituados a vê-los nas estradas, surge agora um novo terreiro. O Yangwang U9 Xtreme, apresentado pela BYD há algumas semanas, é agora o automóvel mais rápido do mundo. Aqui estão os detalhes.

Apresentado no final da passada semana, o novo HUAWEI Watch GT 6 Pro voltou a mostrar a mestria da marca neste campo. Promete ser um dos smartwatches mais completos da Huawei até agora, indo além do que a marca nos habituou. Tendo já o novo HUAWEI Watch GT 6 Pro, é hora de o Pplware mostrar o que transmite nas primeiras utilizações. Venha conhecê-lo.

A mobilidade elétrica tem ganho cada vez mais relevância nas cidades e também em terrenos fora do comum. As trotinetes elétricas deixaram de ser apenas brinquedos ou alternativas casuais e tornaram-se opções sérias de transporte urbano. Entre os modelos que se destacam no segmento das "todo-o-terreno", a OOTD T10 assume-se como uma escolha de peso.

A Apple não se contenta em lançar novos iPhones com melhorias incrementais. Com o chip N1, a marca de Cupertino lança-se num território ainda mais ambicioso: reinventar a forma como os dispositivos se ligam ao mundo. Não é apenas sobre Wi-Fi mais rápido ou Bluetooth mais estável; é sobre transformar a eficiência energética, a fiabilidade e até a inteligência do próprio iPhone. A pergunta é simples: estaremos perante um dos chips que pode redefinir a próxima década da mobilidade?

Cientistas norte-americanos desenvolveram uma tecnologia inovadora capaz de transformar as tradicionais imagens de raios X a preto e branco em representações a cores. Batizada de CHXI MMT, esta técnica permite distinguir materiais e microestruturas com muito maior precisão, abrindo caminho a aplicações relevantes na medicina e na segurança.

Uma designer polaca criou uma bicicleta estática com gerador de 100W que permite fazer exercício e carregar até 4 dispositivos eletrónicos. Pronto, agora pode pedalar, fazer exercício e poupar na energia!

A tecnologia aplicada ao mundo automóvel está a mudar profundamente a forma como os veículos interagem com a estrada e com as pessoas. Um exemplo é o novo sistema de iluminação que permite aos automóveis “falar” com peões e outros utilizadores da estrada. Luzes em cores inéditas e um ecrã frontal indicam quando o veículo para ou cede a passagem, mesmo sem intervenção do condutor.

A Xiaomi acaba de revelar em Munique, Alemanha, a sua nova aposta para o segmento topo de gama, a série Xiaomi 15T. Composta pelos novos Xiaomi 15T e Xiaomi 15T Pro, esta linha representa uma evolução arrojada, prometendo redefinir as expectativas com um foco claro na fotografia, em parceria com a Leica, e em tecnologias de conectividade inovadoras.

A OpenAI está a transformar o ChatGPT de uma ferramenta reativa para um assistente proativo com o lançamento do Pulse. Esta nova funcionalidade antecipa-se à sua rotina diária e entrega informações úteis antes mesmo de serem solicitadas.

O governo chinês anunciou que, a partir de 1 de julho de 2026, entrará em vigor uma nova norma de segurança obrigatória para as baterias de veículos elétricos, designada como GB 38031-2025. Esta regulamentação estabelece que as baterias não podem incendiar ou explodir, mesmo em situações de fuga térmica interna. Para ir ao encontro da lei, uma marca chinesa criou um sistema que ejetar violentamente a bateria em caso de incêndio. O vídeo é revelador e... preocupante!

A TCL acaba de anunciar o lançamento europeu do MOVETIME MT48 Kids Watch, o novo smartwatch pensado para oferecer às crianças independência e diversão, e aos pais segurança e tranquilidade.