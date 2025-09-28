Calendário fiscal: não se esqueça destas datas até final de 2025
É verdade que já não falta muito para o final do ano de 2025. Nos compromissos fiscais, depois do IRS, os contribuintes ainda têm umas obrigações pela frente. Saiba o que falamos.
Principais contribuições fiscais até final do ano de 2025
Cumprir com as obrigações fiscais é essencial para evitar coimas e manter as finanças pessoais ou empresariais em ordem. Para isso, é importante ter sempre à mão um calendário atualizado com as principais datas fiscais.
Abaixo reunimos as mais relevantes até ao final de 2025, tanto para particulares como para trabalhadores independentes e empresas.
Final de Setembro de 2025
- 30 setembro – Pagamento do 2.º pagamento por conta de IRC.
- 30 setembro – Pagamento do pagamento adicional por conta (se aplicável).
Outubro de 2025
- 10 outubro – Entrega da declaração periódica de IVA (mensal – agosto).
- 20 outubro – Pagamento do IVA mensal.
- 20 outubro – Entrega e pagamento das retenções na fonte de IRS e IRC.
- 20 outubro – Pagamento do IVA trimestral (3.º trimestre, se aplicável).
- 20 outubro – Pagamento do 2.º pagamento especial por conta de IRC (se aplicável).
- 25 outubro – Entrega da declaração recapitulativa de IVA.
- 31 outubro – Comunicação de inventários (para empresas obrigadas).
Novembro 2025
- 10 novembro – Entrega da declaração periódica de IVA (mensal – setembro).
- 20 novembro – Pagamento das retenções na fonte de IRS e IRC.
- 20 novembro – Pagamento do 3.º pagamento por conta de IRC.
- 25 novembro – Entrega da declaração recapitulativa de IVA.
Dezembro de 2025
- 10 dezembro – Entrega da declaração periódica de IVA (mensal – outubro).
- 20 dezembro – Pagamento do IVA mensal.
- 20 dezembro – Pagamento das retenções na fonte de IRS e IRC.
- 31 dezembro – Pagamento do IUC (veículos com matrícula em dezembro).
- 31 dezembro – Regularização de impostos em falta antes do encerramento do exercício.
São estas algumas das datas importantes que deve reter. De referir que a AT disponibiliza também no seu portal toda a informação. Podem consultar aqui.