Calendário fiscal: não se esqueça destas datas até final de 2025

É verdade que já não falta muito para o final do ano de 2025. Nos compromissos fiscais, depois do IRS, os contribuintes ainda têm umas obrigações pela frente. Saiba o que falamos.

Principais contribuições fiscais até final do ano de 2025

Cumprir com as obrigações fiscais é essencial para evitar coimas e manter as finanças pessoais ou empresariais em ordem. Para isso, é importante ter sempre à mão um calendário atualizado com as principais datas fiscais.

Abaixo reunimos as mais relevantes até ao final de 2025, tanto para particulares como para trabalhadores independentes e empresas. Final de setembro 2025

30 setembro – Pagamento do 2.º pagamento por conta de IRC.

30 setembro – Pagamento do pagamento adicional por conta (se aplicável).

Outubro de 2025

10 outubro – Entrega da declaração periódica de IVA (mensal – agosto).

20 outubro – Pagamento do IVA mensal.

20 outubro – Entrega e pagamento das retenções na fonte de IRS e IRC.

20 outubro – Pagamento do IVA trimestral (3.º trimestre, se aplicável).

20 outubro – Pagamento do 2.º pagamento especial por conta de IRC (se aplicável).

25 outubro – Entrega da declaração recapitulativa de IVA.

31 outubro – Comunicação de inventários (para empresas obrigadas).

Novembro 2025

10 novembro – Entrega da declaração periódica de IVA (mensal – setembro).

20 novembro – Pagamento das retenções na fonte de IRS e IRC.

20 novembro – Pagamento do 3.º pagamento por conta de IRC.

25 novembro – Entrega da declaração recapitulativa de IVA.

Dezembro de 2025

10 dezembro – Entrega da declaração periódica de IVA (mensal – outubro).

20 dezembro – Pagamento do IVA mensal.

20 dezembro – Pagamento das retenções na fonte de IRS e IRC.

31 dezembro – Pagamento do IUC (veículos com matrícula em dezembro).

31 dezembro – Regularização de impostos em falta antes do encerramento do exercício.