EUA alertam: airbags falsos vindos da China podem explodir “como uma granada”
Vários acidentes levantaram um grave alerta nos Estados Unidos. Foram detetados airbags falsos, provenientes da China, instalados em alguns veículos. Estes dispositivos, que deveriam salvar vidas, podem tornar-se autênticas armas, explodindo de forma descontrolada e provocando vítimas mortais.
A importância dos sistemas de segurança no automóvel
A segurança ao volante é sempre uma prioridade para construtores e condutores. Os airbags desempenham um papel fundamental, reduzindo o risco de ferimentos graves em caso de acidente.
Contudo, problemas como os defeitos da marca Takata já levaram à imobilização de milhões de carros em todo o mundo. Agora, surge um novo e preocupante caso, desta vez ligado a falsificações fabricadas na China.
Investigações revelam falhas graves
Nos Estados Unidos, sete acidentes e cinco mortes foram relacionados com airbags falsos. As investigações apontam para a empresa DTN Airbag, cujos infladores utilizam substâncias químicas instáveis, capazes de inflamar durante o disparo.
Em vez de proteger, estes airbags podem explodir violentamente, funcionando como uma granada dentro do carro.
Um dos primeiros casos investigados aconteceu na Florida, quando uma condutora sofreu um acidente a baixa velocidade. O airbag não funcionou corretamente e explodiu de forma descontrolada, causando a sua morte.
Falsificações que imitam, mas não protegem
Estes airbags falsos chegam ao mercado como imitações das peças originais, mas com materiais de baixa qualidade e um preço muito inferior. Muitos condutores americanos nem sabem que os têm instalados.
Oficinas independentes, em alguns casos sem conhecimento da falsificação, importaram-nos da China e instalaram-nos em veículos. Bob Stewart, presidente do Conselho de Antifalsificação Automóvel e responsável de proteção de marca da General Motors, alertou:
Estas falsificações são feitas com materiais de fraca qualidade e têm maior probabilidade de falhar, porque não passam pelo mesmo processo de engenharia do produto real.
O secretário dos Transportes dos EUA, Sean Duffy, foi claro na sua posição:
Quem importar e instalar estes equipamentos chineses defeituosos está a colocar famílias em perigo e a cometer um crime grave.
A empresa acusada, por sua vez, afirma que não opera no mercado norte-americano e que os seus produtos estão proibidos nos EUA. Ainda assim, os airbags envolvidos nos acidentes fatais tinham origem nesse fabricante.
O barato pode sair caro
Não se sabe ao certo quantos veículos circulam com estes sistemas falsificados. A preocupação aumenta porque muitos condutores desconhecem se os airbags do seu carro são originais ou imitações perigosas.
O caso serve como alerta: em sistemas de segurança não se deve poupar. As versões falsificadas podem ser letais e transformar um dispositivo destinado a salvar vidas numa ameaça dentro do próprio automóvel.