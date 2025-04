Dia da Mãe: presentes para as mães apaixonadas por gadgets inovadores

O Dia da Mãe está a chegar e é a oportunidade ideal para retribuir todo o amor, dedicação e apoio que só uma mãe sabe dar. Se está à procura de prendas para o dia da mãe que combinam utilidade, estilo e inovação, precisa de conhecer a iServices. Descubra algumas sugestões para surpreender a sua Mãe, neste dia especial.

iPhone 13 recondicionado: qualidade amiga do ambiente

O iPhone 13 é sempre um modelo certeiro, tem uma ótima câmara, um desempenho de topo e um design elegante. É o ideal para a mãe que adora registar todos os momentos importantes e tirar várias selfies com os filhos! Na iServices, pode comprar este modelo recondicionado, uma opção amiga do ambiente e com qualidade, sendo entregue com 36 meses de garantia. Saber mais aqui.

Capas para estilo e proteção

Uma das capas para telemóvel da iServices é mais do que proteção para um equipamento, é uma extensão da personalidade e do estilo da sua proprietária. Nas lojas iServices, encontra opções para todos os gostos, com compatibilidade MagSafe e materiais resistentes aos acidentes do dia a dia. Ver aqui.

Cordão para Telemóvel: segurança que não abdica do estilo

O cordão para telemóvel é um acessório prático, que garante que o Smartphone não se perde com facilidade e está sempre disponível quando e onde quiser. Disponível na iServices em dez cores para combinar com o estilo da sua mãe. Trata-se de um acessório compatível com todas as capas e um presente útil, tanto para o dia-a-dia como para viagens.

Difusor de Aromas para o Carro: viagens mais agradáveis que nunca

Para as mães que passam muito tempo ao volante, o difusor de aromas para o carro é o miminho perfeito - com três modos de difusão e um design elegante, vai garantir que todas as viagens são experiências agradáveis. Neutraliza odores, distribui fragrâncias suaves e pode ser carregado via USB-C.

Smart Tag: porque as Mães sabem sempre onde está tudo

É sabido que as mães sabem sempre onde está tudo, mas isso não significa que não possam ter uma ajuda… a Smart Tag da iServices é compatível com a aplicação “Find My”, e vai permitir localizar facilmente objetos, malas, mochilas ou até animais de estimação. Com uma pilha de longa duração e acessórios disponíveis é uma ajuda preciosa para as mães práticas e organizadas.

Máquina de Café Portátil: para um café onde e quando quiser

As mães fãs de um cafezinho vão adorar a máquina de café portátil. Compacta, resistente e eficiente, permite preparar um café em qualquer lugar - no carro, para enfrentar da melhor maneira o trânsito ou no meio da natureza para relaxar. É compatível com cápsulas Nespresso e Dolce Gusto, com sistema de limpeza automática e carregamento rápido por USB-C.

Neste Dia da Mãe, ofereça mais do que um presente – ofereça tecnologia que torna o dia a dia da sua mãe mais descomplicado e especial. Escolha algo que mostre o quanto a conhece, que celebre o amor e a dedicação que ela sempre teve por si. Visite a loja iServices mais perto de si ou explore a nossa loja online e descubra o presente ideal, pensado à medida do coração da sua mãe.