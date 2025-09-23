EUA desenvolvem tecnologia que torna imagens de raios x coloridas e mais precisas

Cientistas norte-americanos desenvolveram uma tecnologia inovadora capaz de transformar as tradicionais imagens de raios X a preto e branco em representações a cores. Batizada de CHXI MMT, esta técnica permite distinguir materiais e microestruturas com muito maior precisão, abrindo caminho a aplicações relevantes na medicina e na segurança.

Nova tecnologia transforma raios X em imagens coloridas e detalhadas

Uma equipa de cientistas dos Laboratórios Nacionais de Sandia, nos Estados Unidos, desenvolveu uma tecnologia inovadora que transforma as tradicionais imagens de raios X em representações coloridas e de alta resolução.

A técnica, denominada Imagem Hiperespectral Colorida de Raios X com Alvos Multimetálicos (CHXI MMT), promete revolucionar áreas como a medicina, a segurança e a indústria.

Como funciona a CHXI MMT

A inovação baseia-se na utilização de alvos metálicos padronizados, compostos por metais como tungsténio, molibdénio, ouro, samário e prata. Cada metal emite uma “cor” específica de luz de raios X quando bombardeado com elétrons de alta energia.

Combinando essa abordagem com um detetor de discriminação de energia, é possível contar fotões individuais, medir a energia de cada um e caracterizar os elementos presentes na amostra com precisão.

Avanços em diagnóstico médico e segurança

Esta tecnologia permite obter imagens mais nítidas e detalhadas, facilitando a identificação de materiais e defeitos com maior clareza. Na medicina, a CHXI MMT pode melhorar a deteção precoce de doenças, como o cancro, ao permitir a visualização de microcalcificações associadas a tumores.

Na segurança, oferece uma análise mais eficaz de bagagens e materiais suspeitos, enquanto na indústria possibilita testes não destrutivos de componentes e estruturas.

Um marco na evolução dos raios X

Esta descoberta surge 130 anos após a primeira demonstração de raios X por Wilhelm Röntgen, em 1895, marcando um avanço significativo numa tecnologia que, apesar das melhorias ao longo dos anos, mantinha os princípios fundamentais inalterados.

A CHXI MMT representa um passo decisivo para a modernização da imagem por raios X, proporcionando uma nova dimensão de detalhe e cor.