Sabia que a PSP deteve quase 3000 pessoas no âmbito da uma operação?

PSP: detidos 1.505 por condução em estado de embriaguez e 1.457 por condução sem habilitação legal
A PSP registou realizou 2.962 detenções por crimes rodoviários, nomeadamente, 1.505 por condução em estado de embriaguez e 1.457 por condução sem habilitação legal.
A operação, que visou não só a prevenção e fiscalização rodoviária mas também o reforço da segurança em zonas balneares, turísticas, comerciais, de diversão noturna e residenciais, incidiu ainda sobre os principais eixos de acesso às praias.
Além das detenções rodoviárias, a PSP registou 478 detenções por crimes contra a propriedade (furtos, roubos e burlas) e 616 por tráfico de droga, apreendendo mais de 345 mil doses individuais. Foram ainda retiradas de circulação 861 armas, das quais 328 de fogo e 349 armas brancas.
Durante os três meses de operação, a PSP fiscalizou 167.784 condutores e controlou por radar 543.228 veículos, identificando 55.991 infrações rodoviárias. Destacam-se:
- 9.187 por excesso de velocidade,
- 5.486 por falta de inspeção periódica obrigatória,
- 2.062 por ausência de seguro de responsabilidade civil,
- 914 por condução sob influência de álcool,
- 1.453 por uso de telemóvel ao volante.
No mesmo período, foram registados 14.410 acidentes, que resultaram em 4.969 feridos (dos quais 237 graves e 4.732 ligeiros) e 18 vítimas mortais.
No setor da segurança aeroportuária, a PSP controlou 6,6 milhões de passageiros, efetuou 10.545 interceções, aplicou 4.651 medidas cautelares e procedeu a 87 detenções. Foram ainda registados:
- 36 pedidos de proteção internacional,
- 14 fraudes documentais,
- 15 afastamentos coercivos,
- 41 expulsões judiciais,
- 28 escoltas internacionais e 38 nacionais.
No total, foi recusada a entrada em território nacional a 576 pessoas.
