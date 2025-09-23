Sabia que a PSP deteve quase 3000 pessoas no âmbito da uma operação?

Entre 15 de junho e 15 de setembro, a PSP realizou a operação “Verão Seguro 2025”. Foram detidas quase 3000 pessoas no âmbito desta operação. Saiba as razões.

PSP: detidos 1.505 por condução em estado de embriaguez e 1.457 por condução sem habilitação legal

A PSP registou realizou 2.962 detenções por crimes rodoviários, nomeadamente, 1.505 por condução em estado de embriaguez e 1.457 por condução sem habilitação legal.

A operação, que visou não só a prevenção e fiscalização rodoviária mas também o reforço da segurança em zonas balneares, turísticas, comerciais, de diversão noturna e residenciais, incidiu ainda sobre os principais eixos de acesso às praias.

Além das detenções rodoviárias, a PSP registou 478 detenções por crimes contra a propriedade (furtos, roubos e burlas) e 616 por tráfico de droga, apreendendo mais de 345 mil doses individuais. Foram ainda retiradas de circulação 861 armas, das quais 328 de fogo e 349 armas brancas.

Durante os três meses de operação, a PSP fiscalizou 167.784 condutores e controlou por radar 543.228 veículos, identificando 55.991 infrações rodoviárias. Destacam-se:

9.187 por excesso de velocidade,

5.486 por falta de inspeção periódica obrigatória,

2.062 por ausência de seguro de responsabilidade civil,

914 por condução sob influência de álcool,

1.453 por uso de telemóvel ao volante.

No mesmo período, foram registados 14.410 acidentes, que resultaram em 4.969 feridos (dos quais 237 graves e 4.732 ligeiros) e 18 vítimas mortais.

No setor da segurança aeroportuária, a PSP controlou 6,6 milhões de passageiros, efetuou 10.545 interceções, aplicou 4.651 medidas cautelares e procedeu a 87 detenções. Foram ainda registados:

36 pedidos de proteção internacional,

14 fraudes documentais,

15 afastamentos coercivos,

41 expulsões judiciais,

28 escoltas internacionais e 38 nacionais.

No total, foi recusada a entrada em território nacional a 576 pessoas.