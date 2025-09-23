PJ: detido por associação criminosa, falsificação e burla qualificada
A Diretoria do Norte da Polícia Judiciária, com a colaboração da GNR, deteve um homem pela presumível prática de crimes de associação criminosa, falsificação de documentos e burla qualificada, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico e viciação de veículos.
Veículos eram adquiridos com recurso a crédito e documentação supostamente falsa
A detenção do suspeito, indiciado como um dos líderes do grupo criminoso, ocorreu no decurso de um inquérito, no qual se investiga um esquema de falsificação de documentos, legalização e venda de veículos automóveis de gama alta e média.
Os veículos, adquiridos com recurso a crédito e documentação supostamente falsa, eram desviados, furtando-se os autores ao pagamento das respetivas prestações.
Em momento posterior, eram submetidos a alterações documentais e colocados no estrangeiro, onde eram novamente inseridos no mercado, legalizados com recurso a documentação falsa, passando a circular com matrícula e documentos aparentemente válidos.
No decurso da investigação, foi ainda possível apreender uma viatura automóvel de gama média/alta, munições de arma de fogo e cerca de 14 mil euros em numerário.
O detido, com 55 anos e com antecedentes criminais por este tipo de ilícitos, vai ser presente à competente autoridade judiciária, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.
“O detido, com 55 anos e com antecedentes criminais por este tipo de ilícitos”, ou seja se for condenado vai estar a estagiar mais uns tempos e depois volta a ver se aperfeiçoou a sua arte, estilo mestrado.
Na minha modesta opinião à terceira condenação devia passar obrigatoriamente a perpetua, afinal quantas oportunidades estamos dispostos a dar a quem não quer estar inserido na sociedade?
É facil dar “porrada” no criminoso em vez de resolver as causas na sociedade e no sistema para certas pessoas serem empurradas para uma vida de crime, claro que existe criminosos estruturais e psicopatas no entanto não são a maioria dos criminosos penso eu, deviam de recuperar as pessoas ou mesmo antes disso prevenir tais comportamentos, uma das opções mais baratas é consumir menos cultura americana.