PJ: detido por associação criminosa, falsificação e burla qualificada

A Diretoria do Norte da Polícia Judiciária, com a colaboração da GNR, deteve um homem pela presumível prática de crimes de associação criminosa, falsificação de documentos e burla qualificada, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico e viciação de veículos.

Veículos eram adquiridos com recurso a crédito e documentação supostamente falsa

A detenção do suspeito, indiciado como um dos líderes do grupo criminoso, ocorreu no decurso de um inquérito, no qual se investiga um esquema de falsificação de documentos, legalização e venda de veículos automóveis de gama alta e média.

Os veículos, adquiridos com recurso a crédito e documentação supostamente falsa, eram desviados, furtando-se os autores ao pagamento das respetivas prestações.

Em momento posterior, eram submetidos a alterações documentais e colocados no estrangeiro, onde eram novamente inseridos no mercado, legalizados com recurso a documentação falsa, passando a circular com matrícula e documentos aparentemente válidos.

No decurso da investigação, foi ainda possível apreender uma viatura automóvel de gama média/alta, munições de arma de fogo e cerca de 14 mil euros em numerário.

O detido, com 55 anos e com antecedentes criminais por este tipo de ilícitos, vai ser presente à competente autoridade judiciária, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.