HP lança novas impressoras com IA e segurança quântica para o futuro do trabalho híbrido

A HP apresentou em Lisboa a sua nova geração de soluções de impressão, marcando um passo decisivo na adaptação da tecnologia às novas realidades do trabalho híbrido e da vida digital. A nova gama de impressoras e scanners aposta na integração de inteligência artificial, conectividade cloud e, pela primeira vez, segurança quântica, para oferecer uma experiência mais inteligente, segura e personalizada a todos os tipos de utilizadores.

Impressão empresarial de vanguarda: desempenho e segurança reforçada

Para o ambiente corporativo, a HP introduziu soluções robustas que prometem redefinir a produtividade e a segurança dos dados. A grande novidade é a série LaserJet Enterprise 8000, projetada para ambientes de elevada exigência. Este equipamento oferece velocidades de impressão de até 70 páginas por minuto e digitalização duplex a 300 imagens por minuto.

O seu maior diferencial é a estreia mundial da proteção contra ataques de computadores quânticos, estabelecendo um novo padrão de segurança no setor.

A acompanhar esta linha, os novos scanners HP ScanJet Pro 4200 e HP ScanJet Enterprise Flow 9000 posicionam-se como ferramentas centrais para a transformação digital. Com digitalização rápida e integração nativa com a cloud, são ideais para a automação de processos e gestão documental segura.

Inovação para arquitetura e engenharia: HP Build Workspace

A pensar especificamente nos setores de arquitetura, engenharia e construção, a HP lançou o HP Build Workspace, uma plataforma cloud inovadora. Esta solução utiliza inteligência artificial para automatizar tarefas como a vetorização de planos e a conversão de desenhos em ficheiros CAD editáveis. O resultado é uma redução prometida de até 80% no trabalho manual, otimizando a colaboração e a eficiência dos projetos.

Criatividade e eficiência para casa: Novas HP Envy Photo e DeskJet

No segmento doméstico, a HP aposta na versatilidade para responder tanto a necessidades criativas como a tarefas do dia a dia.

A nova linha HP Envy Photo foi desenhada para quem deseja imprimir memórias com qualidade profissional, sendo ideal para fotografias, álbuns e projetos criativos. Para maior conveniência, a impressora integra-se totalmente com a aplicação HP Smart App. Como complemento, a marca apresentou os HP Iron-On Transfers, transferíveis para tecidos que permitem personalizar vestuário de forma fácil e duradoura.

Para os utilizadores que procuram uma solução prática e acessível, as novas HP DeskJet 2900 e 4300 oferecem um design compacto, diagnóstico inteligente de qualidade e acesso a uma vasta biblioteca de conteúdos imprimíveis através da Smart App.

Pedro Brito, Diretor Ibérico de Impressão da HP, reforça a visão da empresa: “Na HP, acreditamos que a impressão tem um papel relevante em todos os contextos — seja para proteger dados empresariais ou para eternizar momentos em família. As nossas soluções combinam inteligência artificial, segurança quântica e integração cloud para responder às exigências dos ambientes híbridos e às expectativas dos consumidores modernos”.