Encontrou um carro abandonado? Saiba o que fazer

Em Portugal, se suspeitar que um carro está abandonado na via pública, pode denunciar às autoridades locais. Saiba o que fazer.

Os veículos abandonados nas ruas são um problema frequente em muitas cidades portuguesas. Além de ocuparem lugares de estacionamento, podem degradar a imagem do espaço público, representar riscos ambientais (derrame de óleos e combustíveis) e até servir de foco de insegurança.

Por isso, a lei prevê mecanismos para que qualquer cidadão possa denunciar estas situações.

Como identificar um carro abandonado?

Um veículo pode ser considerado abandonado se apresentar alguns dos seguintes sinais:

Estacionado no mesmo local durante vários meses, sem utilização visível.

Pneus vazios, vidros partidos ou sinais evidentes de vandalismo.

Ausência de matrícula ou matrícula caducada.

Estado geral de degradação que comprometa a segurança ou higiene.

Onde e como denunciar

A denúncia de um carro abandonado pode ser feita por qualquer cidadão. Os principais canais são:

Câmara Municipal a entidade responsável pela gestão do espaço público e remoção de veículos abandonados.

Polícia Municipal (ou, em algumas localidades, PSP/GNR) sobretudo quando há risco imediato para a segurança.



Informações úteis a fornecer

Para facilitar a atuação das autoridades, deve indicar:

Localização exata (rua, número de porta ou ponto de referência).

Matrícula do veículo (se existir).

Estado do carro (sinais de abandono, danos, risco).

Fotografias, sempre que possível.

Muitas autarquias disponibilizam formulários online ou linhas telefónicas específicas para estas situações.

Após a comunicação, as autoridades locais realizam uma vistoria.