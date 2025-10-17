Combustíveis: preço do gasóleo vai descer na próxima semana

Com o aproximar do fim de semana, já são conhecidas as previsões dos preços dos combustíveis para os próximos dias. Saiba o que esperar para a próxima semana e revelamos já que vai haver uma descida no gasóleo.

Combustíveis: gasóleo desce e gasolina mantém o preço

Na próxima semana, as previsões indicam que o gasóleo vai descer e a gasolina vai manter o preço desta semana. A partir de segunda-feira, pode esperar uma descida de um cêntimo e meio no gasóleo. O preço da gasolina mantém-se.

De ressalvar que os valores previstos são apenas indicativos, pois cada marca e posto de combustível pode praticar o preço que quiser.

Em que posto de combustível os preços são mais baixos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.

Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.

Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.