OpenAI e DeepMind têm concorrência: Alibaba lança modelo com 1 bilião de parâmetros

A gigante tecnológica chinesa Alibaba intensificou a sua aposta na inteligência artificial (IA) apresentando o seu mais avançado e robusto modelo de linguagem até à data: chama-se Qwen-3-Max-Preview e tem 1 bilião de parâmetros! Com este lançamento, a empresa posiciona-se como um concorrente direto de nomes como a OpenAI e a Google DeepMind.

Alibaba entra no clube do bilião de parâmetros

A Alibaba Group Holding reforçou a sua estratégia no campo da IA com o lançamento do seu maior modelo até ao momento. Denominado Qwen-3-Max-Preview, este é o primeiro modelo da empresa a ultrapassar a impressionante marca de um bilião (10¹²) de parâmetros, juntando-se assim ao restrito clube onde já figuram gigantes como a OpenAI e a Google DeepMind.

O novo modelo foi disponibilizado na passada sexta-feira, tanto na plataforma oficial de serviços na nuvem da Alibaba como no marketplace de modelos de linguagem de grande escala OpenRouter.

Este lançamento representa o culminar da série Qwen3 da empresa de Hangzhou, que foi inicialmente apresentada em maio com modelos cujas capacidades variavam entre os 600 milhões e os 235 mil milhões de parâmetros.

O que significa 1 bilião de parâmetros?

No contexto da IA, os parâmetros são as variáveis que codificam o "conhecimento" e a capacidade de aprendizagem de um sistema. Durante o processo de treino, estes parâmetros são ajustados para otimizar o desempenho do modelo.

De um modo geral, um número mais elevado de parâmetros traduz-se em capacidades mais fortes e sofisticadas, embora exija também um poder computacional significativamente maior para o seu treino e execução.

Para contextualizar a escala, estima-se que o modelo GPT-4.5 da OpenAI, considerado um dos maiores da indústria, possua entre 5 a 7 biliões de parâmetros. A aposta da Alibaba demonstra a sua intenção de competir ao mais alto nível neste setor tecnológico.

De acordo com a informação divulgada pela Alibaba, o Qwen-3-Max-Preview é um modelo exclusivamente focado em texto. Nos testes internos realizados pela empresa, o novo modelo superou o desempenho da sua versão anterior mais potente, o Qwen3-235B-A22B-2507, lançada em julho.

Leia também: