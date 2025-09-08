IFA 2025: Inteligência Artificial, grandes lançamentos e todas as novidades de Berlim

A edição deste ano da IFA Berlin já está em pleno andamento e confirma o estatuto da feira como uma das maiores plataformas globais de tecnologia e inovação. Repetindo o que parece ser já tradição, a IFA está a ser um sucesso em todas as áreas e com todos os seus intervenientes.

Este é um local estratégico e as presenças e os eventos mostram isso mesmo. Mais do que palco de demonstrações, a IFA assume-se como ponto de encontro entre marcas, distribuidores, imprensa e consumidores, onde são lançadas tendências que marcam os próximos meses do setor tecnológico.

Crescimento do mercado e dinâmica renovada

Um dos sinais mais visíveis desta edição é o aumento do poder de compra representado em Berlim. Segundo a organização, o número de retalhistas e grupos de compra presentes é superior ao do ano passado, consolidando a feira como espaço estratégico para fechar negócios e estabelecer parcerias.

Os números também revelam essa tendência. A IFA 2025 conta com 35 conferências de imprensa, mais 16% do que em 2024, e apresenta um volume elevado de lançamentos novos e produtos sob embargo, o que reforça o papel do evento como espaço de exclusividade para estreias mundiais.

Setores com maior destaque e atenção

Entre as áreas que mais crescem este ano estão o Smart Home, Comunicação & Conectividade, Computação e Gaming, Criação de Conteúdo, Saúde e Beleza e as startups. Esta diversificação demonstra que a feira deixou de ser apenas um palco de televisores e eletrodomésticos, passando a refletir o ecossistema mais alargado da vida digital.

A IA é, inevitavelmente, o tema central. Segundo Leif Lindner, CEO da IFA Management GmbH, a aposta está em mostrar a IA aplicada de forma prática, com impacto real no dia a dia dos consumidores, e não apenas como conceito futurista. Este posicionamento faz com que os visitantes encontrem soluções que vão de robôs domésticos inteligentes a dispositivos médicos conectados, passando por PCs de nova geração e plataformas de criação de conteúdos mais intuitivas.

Grandes conferências e anúncios exclusivos

As principais marcas aproveitaram os palcos da IFA para apresentar novidades que chegam ainda este ano ao mercado. Destes momentos destacam-se a Samsung com a expansão do ecossistema SmartThings e com a apresentação dos novos smartphones e tablets. Também a Hisense revelou inovações em display com a nova tecnologia RGB-MiniLED, incluindo um impressionante televisor de 116 polegadas.

Temos também a Acer com novos equipamentos de gaming e PCs com chips de próxima geração, preparados para tarefas de criação de conteúdo e para tirar partido das funcionalidades de IA integradas no Windows. Já a Anker Innovations apresentou uma nova estratégia global com o lema “Ignite Possibilities Through Ultimate Innovation”, destacando soluções para mobilidade elétrica, carregamento rápido e dispositivos de entretenimento doméstico.

Além destas marcas, outras empresas de referência marcaram presença com lançamentos em categorias como áudio premium, wearables para saúde e bem-estar, ou portáteis preparados para criadores digitais.

Presença reforçada da imprensa e criadores de conteúdo

A IFA 2025 também regista um aumento expressivo na presença de imprensa internacional, incluindo veículos de referência dos EUA, publicações de lifestyle e um número crescente de criadores de conteúdo digital. Este reforço amplia o alcance do evento para além da imprensa especializada, levando a tecnologia apresentada em Berlim a um público global diversificado.

A tendência confirma o papel da feira não apenas como espaço de negócios e networking profissional, mas também como plataforma cultural e mediática, onde a tecnologia é comunicada em linguagem acessível e em formatos que chegam a milhões de utilizadores em tempo real.

Impressões do que já está a marcar a feira

Entre os produtos que mais chamam a atenção este ano estão muitos equipamentos portáteis de próxima geração com IA dedicada. Há também novos equipamentos com os novidade sque foram reveladas há poucos meses e que estão agora a materializar-se.

No segmento da casa conectada, a aposta está em soluções mais discretas e inteligentes: aspiradores robóticos que aprendem a rotina da família, frigoríficos que ajustam automaticamente a temperatura para reduzir desperdício de energia e sistemas de climatização controlados por sensores de presença e voz.

Já no campo do entretenimento, destacam-se os óculos inteligentes de realidade aumentada e novas plataformas de gaming que procuram competir diretamente com consolas tradicionais, trazendo mais opções para jogadores em mobilidade.

O local onde todas as marcas querem estar

A IFA 2025 reforça a sua imagem como palco de lançamentos globais e tendências tecnológicas, com um equilíbrio entre inovação prática e experiências futuristas. O aumento do poder de compra, a presença reforçada de marcas líderes, a diversidade de setores representados e a forte cobertura mediática demonstram que a feira continua a ser um dos principais termómetros do mercado tecnológico mundial.

Em Berlim, o futuro não está apenas a ser mostrado. Está a ser posto à prova nas mãos de jornalistas, criadores e consumidores que já experimentam as inovações que irão chegar às lojas nos próximos meses.